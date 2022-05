El motivo de la dura respuesta de Alberto Fernández a Cristina: va por la reelección

El presidente Alberto Fernández confirmó que buscará su reelección en las elecciones del 2023 y volvió a rechazar las críticas de Cristina Kirchner contra su gestión y el rumbo económico, al advertir que la Vicepresidenta tiene una “mirada parcial”.



El jefe de Estado realizó esas declaraciones durante una serie de entrevistas que le concedió a la prensa española, en el inicio de su nueva gira por Europa, en las que habló abiertamente sobre las internas en el Frente de Todos.



En diálogo con el diario El País de España, Fernández tuvo que reiterar que “el presidente de la Nación es quien manda en Argentina” y que el ministro de Economía, Martín Guzmán, “nunca fue puesto en duda”.

Alberto Fernández: “Decían que sería un títere”

“Desde 2019 decían que yo sería un títere de ella (Cristina Kirchner). Pero yo tomo las decisiones. Eso no quiere decir que no escuche a Cristina, que desprecie su opinión. Pero la decisión la tomo yo. Y llevó mucho tiempo para que se den cuenta de que yo estoy gobernando. Los debates que propongo son en este tono de voz, no necesito gestos grandilocuentes ni insultos ni maltratos”, dijo.

También concedió una entrevista al canal TVE, en la que volvió a referirse a las internas, defendió el rumbo económico y confirmó que peleará por un segundo mandato en 2023.



“La Argentina no puede vivir dedicándole 4 puntos del PBI a subsidios a la energía, y máxime cuando estos subsidios están subsidiando a los más poderosos de la Argentina. Segundo punto, la Argentina no puede vivir con déficit fiscal, hay que ir acotándolo. Esas medidas no son productos del acuerdo con el FMI, de eso estamos convencidos”, sentenció.



Al ser consultado si la división con Cristina es política y no personal, respondió textual: “No es personal para mí, en lo absoluto. Yo a Cristina le respeto. La conozco hace muchos años. Estuvimos muchos años distanciados. Nos reencontramos. La verdad, no tengo ningún interés de que nos volvamos a distanciar. Lo que creo es que tenemos responsabilidades y yo tengo una responsabilidad que es gobernar este país en la pandemia y en el medio de esta crisis económica que la guerra ha generado. Y lo que pido es que me ayuden, le pido que me acompañen y yo escucho sus opiniones. Muchas me parecen valiosas, otras me parece que están equivocadas.



Al término de la nota, el periodista de la televisión española le preguntó si se sentía “con fuerzas” no sólo para terminar su mandato sino para presentarse en la reelección en 2023. “Definitivamente”, respondió Fernández sin vacilar porque, remarcó, su objetivo es “poner de pie” a la Argentina.



La crisis que transita el Frente de Todos se coló también en las presentaciones que funcionarios y referentes de la política nacional realizaron en el evento que organizó la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina .

Fuente: Noticias Argentinas