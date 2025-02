El MPN desaprobó en la justicia la rendición del origen y destino de sus fondos los últimos 10 años

El Movimiento Popular Neuquino cumplió diez años sin poder aprobar sus balances en la justicia electoral: del 2013 al 2022, todos sus estados contables con la explicación del origen y destino de sus fondos fueron objetados y la misma suerte pareciera correr el del 2023, su último año a cargo del gobierno de la provincia. La auditoría ya recomendó su desaprobación a la jueza electoral, Carolina Pandolfi.

El partido, que perdió el control estatal de Neuquén por primera vez tras más de 60 años, hoy está bajo escrutinio por las sospechas de posibles desvíos de fondos de planes sociales para financiar su estructura política o campañas electorales, como reveló Diario RÍO NEGRO del informe contable que forma parte de la investigación por la estafa.

Justamente, lo más cuestionado en las sentencias fue la metodología para recibir aportes privados a través de una triangulación con el Banco Provincia del Neuquén, que realiza la retención de haberes de empleados públicos, y luego los deriva a la cuenta oficial del partido en el Banco Nación.

La ley 26.215 que regula en funcionamiento de los partidos políticos indica que el tesorero de la agrupación debe “llevar la contabilidad detallada de todo ingreso y egreso de fondos”, con indicación del origen y destino de los mismos y de la fecha de la operación, así como del nombre y domicilio de las personas intervinientes. La documentación respaldatoria debe conservarse durante 10 años.

La norma también indica que los fondos del partido político deberán depositarse en una única cuenta por distrito que se abrirá en el Banco de la Nación Argentina o bancos oficiales en las provincias que los tuvieran.

El MPN desaprobó las rendiciones que presentó por el 2013, el 2014, el 2015, el 2016, el 2017, el 2018, el 2019, el 2020, el 2021 y el 2022. La primera, con sentencia firme de Pandolfi y, las restantes, en la instancia de la Cámara Nacional Electoral de la Nación.

En todos los casos, la sanción impuesta al partido fue la pérdida del aporte que hace el Estado para el desenvolvimiento institucional de los partidos por uno o dos ejercicios.

La jueza Pandolfi también sugirió en algunos de sus fallos abrir expedientes separados para analizar la aplicación de sanciones contra el presidente (Omar Gutiérrez) y el tesorero (Marcelo Berenguer) que prevé la ley 26.215 cuando no pudieran acreditar “debidamente el origen y/o destino de los fondos”.

Estas implican una eventual inhabilitación de seis meses a 10 años para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos nacionales, y en las elecciones de autoridades partidarias, así como para el ejercicio de cargos públicos y partidarios. Esta vía, por ahora, no avanzó.

El BPN y una metodología “repetidamente objetada”

El fallo más reciente lo dictó la jueza Pandolfi el 4 de septiembre del año pasado por la rendición del 2022. La magistrada consideró que el partido no había cumplimentado las exigencias de la ley: por ejemplo, determinó inexactitud en la identificación de los aportantes privados en los libros mayores, y la falta de presentación de la totalidad de la documental de respaldo.

Pandolfi advirtió, además, como un obstáculo para aprobar el balance la metodología utilizada por el MPN para canalizar los aportes privados, la cual ya había sido observada cuando se analizaron los estados contables del 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 , 2020 y 2021.

Esto es, recibir el dinero de empleados de planta política mediante mediante la retención de haberes por débito automático a una cuenta bancaria del BPN (banco no oficial, según la justicia, por ser sociedad anónima), para luego ser transferidos, de forma global, en una única fecha a la cuenta partidaria del Banco de la Nación Argentina.

Pandolfi cuestionó que esa metodología había sido “repetidamente objetada” por el perito contador. “Esta situación irregular de los aportes privados efectuados bajo la metodología descripta y admitida por el partido, impide discernir el verdadero origen de los fondos partidarios”, alertó.

La jueza planteó como “imprescindible” que el partido elimine la cuenta recaudadora abierta a su nombre en el BPN y que reciba los aportes privados directamente en la cuenta oficial del Banco Nación, como dispone la ley.

Por todo esto, la sanción fue más severa que en los ejercicios anteriores: la pérdida total del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual por dos años. Esa sentencia la tiene para resolver la Cámara Nacional Electoral, pero ya cuenta con dictamen del fiscal federal Ramiro González de noviembre del año pasado solicitando que sea confirmada.

La Junta de Gobierno del MPN, vandalizada hace pocos meses. Foto: Matías Subat.

El balance del 2023, último año del partido en el gobierno

El informe contable anual que presentó el Movimiento Popular Neuquino en la justicia electoral por el 2023, último año en el que el partido gobernó la provincia, está en trámite pero una auditoría ya recomendó su desaprobación.

El balance informó un patrimonio neto al cierre del ejercicio de 177,8 millones de pesos. En cuanto a los recursos ingresados en el año, declararon que fueron 160,3 millones, de los cuales 17,2 provinieron de aportes privados y 4,6 millones fueron aportes públicos para el desenvolvimiento institucional del partido. El resto fueron envíos extraordinarios para las campañas electorales de ese año.

El listado de aportantes privados al MPN durante el 2023 incluye montos de entre 7.500 pesos a 20.000 enviados por algunos funcionarios y empleados de planta política. El propio Omar Gutiérrez no figura. Sí aparece Tomás Siegenthaler, exdirector de Coordinación del ministerio de Desarrollo Social y ahora imputado como uno de los cabecillas de la estafa con planes sociales. En abril de 2023 le aportó al partido 14.000 pesos con tarjeta de débito.

La auditoría de la justicia observó que el partido no acompañó los recibos que respalden los aportes y que no hay coincidencia entre los importes acreditados en la cuenta del BPN con lo informado por el MPN. “La operatoria utilizada por la agrupación para la recaudación de fondos privados no hace posible

constatar la acreditación fehaciente del origen de los fondos”, concluyó.

Pese a las reiteradas advertencias de la jueza Carolina Pandolfi, ratificadas también por la Cámara Nacional Electoral, el partido volvió a utilizar la misma metodología de triangular aportes a través del BPN.

El balance del 2024, el primero con el MPN afuera del control estatal, todavía no fue presentado. A la apoderada María Laura Du Plessis se le informó del inicio del expediente de control patrimonial el jueves pasado.

Marcelo Berenguer, un denominador común

Los balances presentados y desaprobados del Movimiento Popular Neuquino entre el 2014 y el 2023 tienen como común denominador a Marcelo Berenguer, tesorero del partido en ese período y en la actualidad.

Fue el responsable de informar los estados contables a la justicia electoral junto con el presidente, Omar Gutiérrez, cuya firma también está involucrada en los documentos como máxima autoridad de la organización.

Berenguer sucedió en el cargo de tesorero a Osvaldo Llancafilo, quien desempeñó ese cargo cuando Jorge Sobisch era el presidente.

El actual tesorero, quien tiene mandato hasta el 2026, fue durante la anterior gestión de gobierno director titular del Banco Provincia del Neuquén (BPN). Fue desplazado tras la asunción de Rolando Figueroa, quien viene insistiendo con investigar posibles “complicidades” del banco con la causa planes sociales.