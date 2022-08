El MPN no dio quórum para tratar la ampliación de las licencias igualitarias en los tres poderes

«Muchas gracias, nos encontramos el próximo martes, ojalá que con quórum», dijo el presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Sergio Fernández Novoa (FDT), al finalizar la reunión de hoy, a la que no concurrió ningún diputado ni diputada del Movimiento Popular Neuquino. Estaba previsto que se tratarán dos temas: la ampliación de las licencias igualitarias en los tres poderes del Estado, que entre otros aspectos permite democratizar las tareas de cuidado que recaen en las mujeres, y la concurrencia del personal de Estadística y Censos que denuncia persecución laboral y una intervención política y técnica de los datos oficiales.

La comisión comenzó con siete integrantes. Además de Fernández Novoa asistieron Lucas Castelli (Avanzar), Andrés Blanco (PTS-FIT), Soledad Salaburu (FDT), Mariano Mansilla (FDT) y Ayelén Quiroga (Juntos por el Cambio). Por Zoom se conectó Soledad Martínez (FDT).

Quiroga se retiró antes de que terminara la reunión.

El proyecto de ampliación de licencias fue presentado por el Frente de Todos en junio de 2021. Salaburu, quien lo impulsó, dijo que ya fue modificado siete veces, y cuenta con los aportes que han hecho los sindicatos estatales. Su intención es que lograra despacho hoy en Trabajo, para que luego pasara a votarse en las comisiones de Asuntos Constitucionales y en Hacienda.

El actual régimen, por ejemplo, establece un pequeño período de lo que se conoce como licencia por paternidad: que no supera los 10 días. La iniciativa establece que las personas no gestantes (porque ya no se habla solamente de varón, sino que se incorporan otras formas de familia) tendrá 60 días corridos a partir del día de nacimiento.

«Si este proyecto no tiene el voto del oficialismo solamente porque fue redactado por un diputado o diputada de la oposición, hay que decirlo», agregó la legisladora.

Mencionó que la ampliación del ejido urbano de Neuquén capital, coronado con el ingreso eufórico del intendente Mariano Gaido al recinto, se trató rápidamente.

«Hay proyectos que un Ejecutivo tiene ganas de sacar y lo saca en dos semanas, y estos proyectos que realmente van a cambiar sustancialmente la vida de la gente, en este caso de los empleados públicos, son proyectos que vienen dilatándose hace un año y medio», aseguró.

Salaburu y Blanco cuestionaron también que ningún legislador se haya acercado a oír a los trabajadores y trabajadoras de Estadística y Censos. Mansilla señaló que sería bueno citar también a la directora del organismo. Fernández Novoa manifestó que le han hecho pedidos de informe, pero nunca respondió.