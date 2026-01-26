El municipio de Roca amplió el Paseo del Canal Grande, que ya tiene más de cuatro kilómetros

El municipio de Roca inauguró el fin de semana un nuevo tramo del Paseo del Canal Grande, en este caso en el oeste de la ciudad, entre las calles Rosario de Santa Fe y Damas Patricias. En el acto la intendenta María Emilia Soria anunció la construcción de un nuevo polideportivo municipal.

La obra inaugurada el viernes por la tarde comprendió la ejecución de las veredas peatonales, bicisenda, playa de estacionamiento, la instalación del sistema automático de riego, las luminarias LED y el mobiliario urbano a lo largo del paseo, y el sembrado del césped.



Con esta inauguración, el Municipio de Roca continúa fortaleciendo el Paseo del Canal Grande como un espacio de encuentro, recreación e integración urbana, promoviendo la conectividad y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad.

Durante la inauguración, Soria indicó que se está trabajando en el cerramiento de la segunda pileta climatizada en la ciudad deportiva y que se construirá un nuevo polideportivo municipal, que se sumará a los tres existentes hasta ahora. El edificio estará en la calle Rosario Santa Fe, al norte del Canal Principal de Riego.

Soria dijo que las obras en marcha buscan que más chicos «hagan deportes». «Es una forma de vivir y queremos que todos nuestros vecinos tengan esa posibilidad», remarcó la jefa comunal.

El corte de cintas de la inauguración.

La intendenta remarcó la cantidad de vecinos que día a día realizan actividades físicas en el Paseo del Canal Grande, que se extiende entre las calles Damas Patricias y Jujuy, ahora a lo largo de más de cuatro kilómetros.