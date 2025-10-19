Así avanza la ampliación del Paseo del Canal Grande en la margen Sur de Roca

El Paseo del Canal Grande en Roca continúa extendiéndose y ya muestra importantes avances en su nueva etapa de obra sobre la margen norte de calle Gelonch, entre Rosario de Santa Fe y Damas Patricias. En este sector se construyen veredas, bicisendas, espacios verdes y un estacionamiento para 31 vehículos, que ampliarán la zona de circulación y recreación del paseo, una de las más transitadas de la ciudad.

La ampliación del Paseo fue una de las obras destacadas por la intendenta, María Emilia Soria, durante la presentación del presupuesto 2026. En ese marco, el municipio anunció un incremento del 51,8% en los fondos destinados a obra pública, con una inversión superior a los 34.699 millones de pesos para consolidar proyectos estratégicos de infraestructura urbana.

La intervención forma parte del plan integral de mejora del espacio público, que busca fortalecer la movilidad peatonal, promover medios de transporte sustentables y ordenar el tránsito urbano.

Según el detalle de obra, la construcción presenta un 90% de avance en la bicisenda y ciclovía, mientras que el alumbrado público alcanza un 70%. En esta etapa restan trabajos de colocación de luminarias LED, parquizado y conformación de los módulos de estacionamiento.

El proyecto contempla 520 metros de veredas de hormigón peinado, con un ancho de 1,20 metros, pensadas para brindar una circulación más cómoda y segura para los peatones.

La bicisenda de 520 metros de largo y 2,10 metros de ancho, destinada a, según el municipio «a fomentar el uso de la bicicleta como medio de movilidad saludable y sustentable».

Falta un 10% de la obra para finalizar la bicisenda y ciclovía. Foto: Gentileza.

En cuanto al ordenamiento vehicular, se construye un estacionamiento con capacidad para 31 módulos, sobre una superficie de 776 metros cuadrados, que permitirá mejorar la organización del tránsito en la zona.

El nuevo sistema de alumbrado público contará con 33 luminarias LED, que aportarán mayor iluminación, seguridad y eficiencia energética. Además, se realizará la señalización horizontal y vertical conforme a las normativas vigentes, reforzando las condiciones de seguridad vial.

“Con estas intervenciones, el Municipio no solo consolida al Paseo del Canal Grande como un espacio de encuentro y recreación, sino que también refuerza la integración urbana, la conectividad y la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad”, destacaron desde la comuna.