El nuevo Centro Comunitario de barrio Don Bosco ya cuenta con un 23% de avance

El proyecto busca poner en valor un ámbito dedicado a "la vida social, cultural y afectiva de la comunidad". (Foto: gentileza Municipalidad de Cipolletti)

En Cipolletti, el nuevo Centro de Promoción Comunitario ubicado en calles Perú y Primeros Pobladores ya cuenta con un 23% de avance. Se trata de un proyecto iniciado el 18 de diciembre del año pasado que busca recuperar al espacio destruido tras el incendio de 2023.

Durante febrero se llevó adelante el hormigonado de bases, y según informó la Secretaría Obras Públicas, esta semana se realizarán trabajos de encofrado de columnas y vigas. La ejecución de los trabajos está a cargo de la empresa Quatro SRL y cuenta con un monto de $598, 8 millones.

La iniciativa es llevada adelante por el Municipio de Cipolletti en conjunto con el gobierno de la provincia de Río Negro, en el marco del Programa «Junto al Municipio Construyendo Provincia». Se preveé que el plazo de concreción sea de 10 meses de corrido.

La obra consta de 430 m², las cuales se llevarán adelante en dos etapas. La primera abarcará 280m², y comprenderá el espacio destinado a ser un salón multipropósito el cual contará con servicios como baños, depósitos y una cocina destinada tanto al uso propio del edificio, como a la producción de alimentos para la venta.

La segunda etapa involucrará un área de 150m², donde habrá oficinas para el personal, un aula de capacitación, depósito e ingreso de cargas y descargas privada. Además de servicios como baños, office y sala de máquinas.

En cuanto a lo constructivo el edificio en su conjunto será materializado por estructura de hormigón armado, cubierta mixta, metálica para el salón de usos múltiples y losa de viguetas en el resto de la superficie. Los muros serán de mampostería a la vista en el exterior y enlucido en el interior.

Desde el ejecutivo local afirmaron que la obra busca reflejar la «recuperación y la puesta en valor de un espacio emblemático para la vida social, cultural y afectiva de la comunidad».