Fueron a recuperar una bicicleta robada y la Policía descubrió 16 plantas de cannabis en Cipolletti

La Policía de Cipolletti recuperó una bicicleta robada y secuestró 16 plantas de cannabis durante un procedimiento en el barrio Anai Mapu.

Un procedimiento policial en el barrio Anai Mapu de Cipolletti permitió recuperar una bicicleta denunciada como robada y derivó además en el secuestro de varias plantas de cannabis sativa. El hallazgo se produjo durante una intervención solicitada por la propia víctima del robo.

El operativo se realizó el miércoles por la tarde, cuando una mujer se presentó en la comisaría 45 para informar que había coordinado un encuentro con el objetivo de recuperar su bicicleta sustraída días atrás. Ante la situación, solicitó acompañamiento policial para trasladarse hasta el domicilio donde se encontraba el rodado.

El procedimiento en el barrio Anai Mapu

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se concretó alrededor de las 18:30 en una vivienda del barrio Anai Mapu. Al llegar al lugar, los efectivos fueron atendidos por una mujer de 31 años que permitió el ingreso al domicilio.

Durante la inspección en el interior de la casa, el personal logró ubicar la bicicleta denunciada como robada, confirmando así la versión aportada por la damnificada.

Posteriormente se constató que el rodado había sido denunciado como sustraído el pasado 28 de febrero de 2026 en la subcomisaría 79 de Cipolletti.

Hallazgo de plantas de cannabis

Mientras se realizaba la verificación del lugar, los efectivos también observaron la presencia de plantas de cannabis sativa en el patio de la vivienda. En total se contabilizaron 16 ejemplares, la mayoría de ellas con una altura superior a los dos metros.

Ante este hallazgo se dio inmediata intervención al fiscal federal de turno, quien dispuso el secuestro de las plantas y la intervención de personal especializado del área de Toxicomanía para realizar las diligencias correspondientes.

Intervención judicial

El fiscal federal ordenó además la imputación de la mujer que residía en el domicilio por infracción a la Ley 23.737, normativa que regula los delitos vinculados a estupefacientes.

En paralelo, respecto de la bicicleta recuperada, se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de encubrimiento, ya que el rodado tenía un pedido vigente tras la denuncia realizada días atrás por la propietaria.

El procedimiento permitió recuperar el bien sustraído y avanzar en una investigación que ahora continuará bajo la órbita de la Justicia federal.