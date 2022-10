El operativo en Villa Mascardi no terminó: buscan a más personas, confirmó Aníbal Fernández

El desalojo que ayer realizó la Policía Federal con orden de la jueza Silvina Domínguez, fue el primero y más importante paso del operativo en Villa Mascardi, pero no concluyó y las fuerzas federales continuarán en la zona con la misión de encontrar a personas identificadas en el expediente judicial por usurpación y otros delitos, según confirmó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

El ministro habló esta mañana con la prensa en Buenos Aires y afirmó que continuarán hoy las tareas de las fuerzas que integran el comando conjunto, que fue creado oficialmente ayer con intervención de Gendarmería, PSA, Policía Federal y Prefectura Naval.

“Hay mucho trabajo por hacer”, afirmó Fernández respecto de la continuidad de las tareas de las fuerzas federales y remarcó que el oficio de la jueza “refiere a la toma y a quienes son los que debiéramos detener por determinadas razones, porque hay delitos de la usurpación y delitos que son comunes. Estamos trabajando sobre todo este tema”, insistió.

Fernández admitió que en el desalojo de ayer solo fueron detenidas 7 mujeres y al ser consultado por los hombres respondió: “no estaban” y dijo “no hacer valoraciones” al ser consultado por la posible fuga de estas personas al interior de la montaña.

“Hay mucho trabajo por hacer, deduzco que tiene que haber habido otra gente, que es la que en el oficio se solicita la captura y que nosotros hubiéramos efectuado si hubieran estado. Tenemos que seguir trabajando porque hay muchas cosas por hacer”, insistió.

En Villa Mascardi ayer se produjo el desalojo de las tierras usurpadas pero solo detuvieron a un grupo de mujeres. Foto: Chino Leiva

El ministro dejó en claro que la orden judicial tenía nombres de personas para ser detenidas y continuarán las tareas para encontrarlas.

Indicó que se “debe encontrar la solución” para evitar que se vuelvan a producir usurpaciones en Villa Mascardi y señaló que anoche mantuvo una reunión con jefes de las fuerzas y durante el transcurso de la mañana volverán a “pergeniar el formato con el que vamos a seguir trabajando en conjunto, para eso armamos el comando conjunto de fuerzas”, enfatizó.

Fernández afirmó que el trabajo de la jueza Domínguez y la fiscal Cándida Etchepare “fue muy claro y muy contundente” respecto de lo que las fuerzas federales debían llevar cabo ayer. “Creo que es el camino correcto y seguiremos trabajando en conjunto”, dijo y valoró el trabajo “de alto nivel profesional” de la Policía Federal que fue la fuerza que ingresó al predio con armas sin municiones letales.

En el desalojo de Villa Mascardi "no hubo armas letales"

Respecto al operativo de desalojo, Fernández insistió que “no hubo armas letales”. “Había que entrar con el cuidado del caso, sin armas letales, me cansé de escuchar sobre las agresiones y los disparos, ninguna de esas cosas pueden ser ciertas porque no había armas letales y no hay agresiones de ninguna característica”, indicó.

Destacó que se actuó con el «efecto sorpresa» y el resultado fue positivo. Indicó que en reuniones previas con la gobernadora Arabela Carreras y la ministra de Seguridad provincial, Betiana Minor, «en líneas generales estábamos de acuerdo».

Mujeres que se encontraban en las tierras usurpadas en Villa Mascardi fueron detenidas y trasladadas a la PSA. Foto: Chino Leiva

Fernández explicó que las mujeres detenidas fueron trasladadas a una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, mientras que una mujer embarazada primero fue asistida en el hospital. También afirmó que los niños que se encontraban en las tierras usurpadas fueron atendidos por la Secretaría de la Niñez y luego entregados a sus familias.

También el ministro indicó que por la tarde, fueron detectados niños que se encontraban escondidos en las tierras usurpadas y con la colaboración de una docente pudieron encontrarlos y fueron revisados por médicos para constatar su estado de salud antes de ser entregados a sus familiares.