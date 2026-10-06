Crimen de Troncoso en Cipolletti: dos versiones sobre el ataque y un veredicto que llegará el viernes

El debate oral por el homicidio de Agustín Nicolás Troncoso, ocurrido en diciembre de 2025 en el barrio 2 de Agosto de Cipolletti, entró en su etapa final tras la presentación de los alegatos de clausura. Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron que el acusado, Agustín Ricardo Morales, sea declarado culpable como autor de homicidio simple, mientras que la defensa técnica pidió su absolución por la duda o una condena por exceso en la legítima defensa.

Los hechos juzgados ocurrieron la noche del 7 de diciembre de 2025, a las 23:20, en la calle Los Horneros. Según la acusación, Troncoso se encontraba en el interior de un automóvil Chevrolet Corsa junto a un amigo previa a realizarse un tatuaje, cuando el imputado se sumó al grupo. La discusión se inició cuando Troncoso le pidió a Morales que descendiera del vehículo para irse a descansar, ya que debía trabajar al día siguiente. Ante la negativa del acusado, se desató un altercado verbal que derivó en el descenso de ambos y un enfrentamiento en la vía pública.

Petición fiscal y reconstrucción de la acusación

El fiscal del caso, Martín Pezzetta, sostuvo ante el tribunal —integrado por las juezas Agustina Bagniole y María Florencia Caruso, y el juez Guillermo Merlo— que la prueba acreditó la responsabilidad de Morales. El fiscal afirmó que el acusado acudió con una mochila donde llevaba un cuchillo con el que asestó la estocada mortal.

Durante su alegato, Pezzetta remarcó la contradicción entre la declaración del imputado y la evidencia objetiva. «La víctima se quería ir a su casa, tenía que trabajar al otro día, y por eso le pidió al imputado que se baje del auto, porque se quería ir a descansar. El acusado no se quería bajar y por eso empezó un conflicto. Lo que declaró el imputado no coincide con la prueba objetiva. Lo que coincide es que lo hirió con un cuchillo, lo escondió en su mochila y escapó del lugar«, manifestó.

La Fiscalía remarcó que Morales huyó del lugar y estuvo prófugo un mes hasta ser detenido. «Lo tuvo que buscar la policía. ¿A qué le tenía miedo? A lo que tiene que ocurrir acá: que lo declaren culpable de homicidio», sostuvo Pezzetta. Las pericias confirmaron que la herida afectó la arteria aorta a la altura de la axila derecha, provocando la muerte en segundos, y revelaron lesiones defensivas en las manos de Troncoso, sin marcas en el acusado.

El reclamo de la querella y el impacto familiar

El abogado querellante Saúl Lucas Domigual, en representación de la familia de Troncoso, adhirió al pedido de condena por homicidio simple. En su intervención, argumentó que el accionar del acusado fue una decisión deliberada y descartó la hipótesis defensiva.

«La muerte de de Troncoso no fue el resultado inevitable de la pelea, sino el resultado de una decisión. Decisión que tomó el imputado, una decisión consciente. Esto quedó demostrado en el juicio. El exceso en la legítima defensa es el intento insostenible de justificar un homicidio», expresó Domigual. Agregó que incorporar un arma blanca de grandes dimensiones rompió la proporcionalidad frente al conflicto verbal. Asimismo, destacó el dolor de la familia del joven de 26 años, quien se desempeñaba como tatuador.

El argumento de la defensa y la solicitud de absolución

Por su parte, el defensor particular Miguel Zeballos Díaz rechazó la acusación sosteniendo que la Fiscalía no probó con certeza la mecánica del hecho. El letrado señaló contradicciones entre los testimonios y cuestionó la lucidez de los testigos por consumo previo de alcohol.

Zeballos Díaz sostuvo que el hecho ocurrió en la oscuridad y que su defendido actuó al percibirse agredido. «No lograron comprobar cómo ocurrieron las cosas. Mi asistido no tuvo la intención de matarlo; dijo que se anticipó a agarrar el cuchillo en medio de un forcejeo», manifestó. Indicó que el arma habría caído durante la disputa y Morales la tomó instintivamente.

Por ello, la defensa solicitó la absolución por la duda o la figura de exceso en la legítima defensa. «Al no tener claridad sobre qué fue lo que pasó, corresponde aplicar una calificación menor ante la duda. Se debe declarar la absolución por el principio de congruencia, y de forma subsidiaria brindar una calificación más beneficiosa», concluyó.

La fecha del veredicto

Tras los alegatos, el tribunal dio por cerrado el debate oral. La jueza Agustina Bagniole anunció que el veredicto de los magistrados se dará a conocer el próximo viernes 9 de octubre a las 11:30 en una audiencia presencial en la sede del Foro Penal de Cipolletti.