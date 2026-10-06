Proyecto Calcatreu: Patagonia Gold corrigió los resultados de la evaluación económica preliminar

Patagonia Gold corrigió parte de la evaluación económica preliminar (PEA) difundida el 28 de septiembre sobre el proyecto de oro y plata Calcatreu, en cercanías de Ingeniero Jacobacci, luego de detectar errores en el cálculo del impuesto sobre el desarrollo regional y en la presentación de sus indicadores de costos.

La compañía informó que las cifras de Costo de Efectivo y Costo de Sostenimiento Todo Incluido (AISC) publicadas originalmente incluían por equivocación el impuesto dentro de los costos operativos.

Además, corrigió el cálculo del impuesto regional sobre el desarrollo utilizado en el modelo económico. El cálculo anterior aplicaba las tasas correspondientes al oro y la plata sobre los ingresos totales, en lugar de aplicarlas por separado a los ingresos generados por cada metal.

Ambas correcciones dejaron un panorama más favorable, ya que redujeron aproximadamente a un 38% el coste en efectivo y un 36% el AISC respecto de los valores que se habían informado anteriormente.

Patagonia Gold también aclaró que la recuperación de plata es del 45%, y no del 30% como se había indicado. Sin embargo, advirtió que el dato no modifica la producción modelada de plata, los indicadores de coste ni los resultados económicos.

483.000 onzas de oro y 16 años de vida útil para Calcatreu

Los resultados compartidos por la compañía a finales de septiembre subieron las expectativas que había sobre el proyecto: se reveló una vida útil de aproximadamente 16 años, así como una producción cercana a las 483.000 onzas de oro y 3,25 millones de onzas de plata.

La Provincia valoró la nueva información, destacando que para Calcatreu estableció como prioridad el cumplimiento de la Ley 80/20 de mano de obra local, así como la contratación de proveedores de la región y controles permanentes en materia laboral, de seguridad e higiene.

El gobernador Alberto Weretilneck afirmó que «la estrategia provincial combina previsibilidad y seguridad jurídica para quienes invierten con una condición central: los proyectos deben generar empleo, capacidades y actividad económica en las comunidades donde se desarrollan. Calcatreu representa una de las principales oportunidades para diversificar la matriz productiva».

«El desafío es que esa perspectiva productiva se transforme en desarrollo provincial concreto: inversión con reglas, trabajo rionegrino y recursos que generen nuevas oportunidades en la Región Sur», concluyó.