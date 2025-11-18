Marcelo Rucci asumió un nuevo mandato en Petroleros: quiénes lo acompañan en la comisión directiva

El secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, asumió un nuevo mandato al frente de la organización junto al secretario general adjunto, Ernesto Inal. Durante su asunción, repasó la actualidad de la industria en la región, atravesada por Vaca Muerta, y se refirió a la reforma laboral que estaría pensando implementar el gobierno de Javier Milei.

El acto se realizó este lunes por la mañana en el centro creativo Moisés Gómez de Rincón de los Sauces, hasta donde llegaron unas 20 mil personas, según cifras difundidas por la entidad sindical.

Rucci renovó su cargo luego de las elecciones internas del pasado 22 de julio en las que solo se presentó la lista del oficialismo. Su mandato se extenderá hasta el 16 de noviembre de 2029.

Tras la entrega de diplomas que oficializó a la nueva comisión, el secretario general agradeció la confianza de los trabajadores «para que los sigamos representando». «No nos mueve otra cosa que defenderlos de la mejor manera”, indicó.

Foto: gentileza.

“Somos los trabajadores los que vamos a hacer que la Argentina salga, de una vez por todas, de estas situaciones”, comentó por su parte Inal, al tomar la palabra.

La conducción del sindicato, además de Rucci e Inal, quedó conformada de la siguiente manera:

Secretario Administrativo: Juan Pablo Eggers

Juan Pablo Eggers Tesorero: Miguel Ángel Díaz

Miguel Ángel Díaz Protesorero: Flavio David Pereyra

Flavio David Pereyra Secretario Gremial: Daniel Alfredo Andersch

Daniel Alfredo Andersch Prosecretario Gremial: Cristian Bernales

Cristian Bernales Secretario de Actas, Prensa y Propaganda: Martín Guillermo Pereyra

Martín Guillermo Pereyra Prosecretario de Actas, Prensa y Propaganda: Ricardo Andrés Jara

Ricardo Andrés Jara Secretaria de Turismo, Cultura y Deporte: Celeste Daniela Urrutia

Celeste Daniela Urrutia Secretario de Previsión Social: Luis Alberto Gordillo

Luis Alberto Gordillo Secretaria de la Mujer y la Familia: Mariana Alejandra Cofré

Mariana Alejandra Cofré Vocales Titulares: Paola Eva Mariana Cabezas (Vocal 1) y Luciano Sebastián Muñoz (Vocal 2)

Además, la Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por Néstor Fernando Medel y Hugo Arcadio Zalazar (titulares), y por Ruth Betsabé Sánchez y Patricio Keim García (suplentes).

Marcelo Rucci sobre la posible reforma laboral: «Si hay que luchar, vamos a hacerlo»

Rucci aprovechó la ocasión para pronunciarse sobre la posible reforma laboral que el Gobierno nacional estaría redactando para presentar próximamente ante el Congreso.

Dijo que «aún no hay nada oficial sobre lo cual discutir» y adelantó que el gremio estará disponible para debatir siempre que «no se avasallen los derechos adquiridos».

“Lo que queremos escuchar es que a nuestros compañeros no se les van a sacar derechos. Porque Vaca Muerta es posible con los trabajadores adentro, respetando la dignidad, el esfuerzo, las 12 horas, los viajes, la ausencia de la familia y el sacrificio que implica el trabajo en la industria”, agregó.

Si bien aclaró que el sindicato petrolero se ha caracterizado históricamente por una conducta «responsable» y «equilibrada», aseguró que estará dispuesto a «luchar si tenemos que salir a luchar». «Cuidado, mucho cuidado», insistió.

Sobre el final también hizo mención a la situación de los trabajadores de las empresas Petreven, NRG y El Portón, firmas que fueron noticia en los últimos meses por la salida de trabajadores y contextos de inestabilidad laboral. Al respecto, señaló que «a fin de mes empiezan todos nuevamente, vuelven a la actividad».

Durante el acto fue recordado el histórico secretario general del sindicato, Guillermo Pereyra, al que se lo destacó por marcar «un camino de solidaridad, de respeto hacia los trabajadores y de lucha constante por sus derechos».