El año de las candidaturas

Se terminó un año electoral y empieza otro en Neuquén, posiblemente aún más importante para la vida política de la provincia y sus protagonistas. El 2026 no tendrá elecciones, es cierto, pero sí la construcción de candidaturas para el próximo.

Si los planes de Rolando Figueroa y de Mariano Gaido se mantienen como hasta ahora, tanto los votantes de la provincia como los de la capital irán a las urnas en los primeros meses del 2027, lo que adelantará las definiciones de los partidos para este año.

La elección que se anticipa más cercana es la municipal: hay una recomendación en los equipos del intendente para que se realice en febrero del año que viene, lo que marcaría un récord de anticipación frente al fin de los mandatos, que serían recién en diciembre.

La estrategia tiene algunas explicaciones. Neuquén capital se enfrentará a un obligado cambio de gestión por el impedimento para Gaido de participar de una nueva reelección. La expectativa del intendente es continuar su proyecto con un funcionario de su confianza y su amalgama de espacios políticos, Primero Neuquén, ahora con sello propio.

Es la actual jefa de Gabinete del municipio, María Pasqualini, quien suena con más chances de ocupar esa candidatura, más por confianza del intendente y fuerza de trabajo que por mandato de las encuestas.

Todavía hay mucho tiempo, claro, pero sea ella o cualquiera de los otros funcionarios del equipo que Gaido suele posicionar como candidateables quien ocupe la boleta en 2027, no hay dudas de que necesitará un booster para garantizar un triunfo.

Gaido dijo esta semana en la entrevista con este diario que no está pensando en el 2027 y que tampoco tiene “objetivos personales”. Pero la posibilidad de que sea su propia figura la que haga de propulsor no está muy alejada. El intendente bien podría estar dispuesto a ocupar una candidatura como primer concejal de su fuerza y, solo con eso, garantizar que su rostro, conocido por haber estado ocho años al frente de la ciudad, aparezca en la boleta en una suerte de fórmula.

A nivel provincial, en cambio, el panorama para Rolando Figueroa suena más sencillo. El gobernador puede aspirar a su reelección y es lo que hará, de no mediar imponderables, aún cuando todavía evite confirmarlo.

El principal interrogante para la elección del 2027, en cambio, pareciera recaer en la definición de su adversario. El peronismo, como está hoy, tiene poco para ofrecer, pero La Libertad Avanza podría envalentonarse con los resultados de octubre para buscar hacer pie localmente.

“Somos conscientes de que tenemos una gran oportunidad en 2027”, dijo el senador Pablo Cervi a este diario, aunque aclaró que “todavía no es tiempo de hablar de candidaturas” y que “primero se debe lograr la consolidación del espacio en la provincia”.

Que tan fuerte sea la pelea dependerá, en buena medida, de cómo transcurra la relación entre Figueroa y el gobierno de Javier Milei en este tiempo que queda. Es dable pensar que un acompañamiento o, al menos, un no entorpecimiento netamente opositor de La Neuquinidad en el Congreso podría decantar en un pacto de no agresión de los libertarios para la continuidad del gobernador en la provincia.

También es cierto que en Neuquén capital sacaron uno de sus mejores resultados en las legislativas del año pasado y es una plaza más que atractiva por la que competir en 2027. Figueroa no participará en esa compulsa con candidato propio, según el acuerdo de caballeros que tiene con Gaido, quien confía con que “va a perdurar”.

Posibles derivas de un año que tendrá un condimento más: en septiembre termina el mandato de Omar Gutiérrez y Jorge Sapag y el MPN vuelve a activar su maquinaria electoral, con pronóstico incierto.