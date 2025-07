El PJ de Río Negro abrió su proceso interno, con gestos de unidad y candidaturas centrales acordadas

Gran parte del PJ rionegrino construye una lista de unidad para octubre, que encabezará el actual diputado Martín Soria y lo secundará la legisladora doñatista Ana Marks.

Ayer se activó el proceso interno, con elecciones programadas para el 27 de julio, cuando la Junta Electoral abrió la posibilidad de “reserva de colores”. Enseguida, los dos sectores centrales se mostraron coincidentes en ese inicial trámite, aunque, en realidad, queda un trayecto aún por recorrer y se trata de la inscripción de los candidatos, que vencerá el 14 de julio.

La unidad peronista no es una consigna vacía, es una necesidad política y ética frente a la emergencia que vive la Argentina”. El legislador José L. Berros, sorista y apoderado de la Lista Celeste Blanco Unidad

Simultáneamente, otros referentes siguen expectantes y algunos se consideran apartados. El pedido de “color” sigue abierto, aunque el apuro radica en la puesta en la recolección de avales, que -en definitiva- es el requisito más complejo para participar. El presente mecanismo exige -aproximadamente- unas 1.100 firmas certificadas de afiliados.

Inicialmente, el sorista José Luis Berros y el doñatista Daniel Belloso se presentaron como apoderados de la lista Celeste Blanco Unidad. Ambos -en un comunicado posterior- resaltaron que se “avanza decididamente” en la unidad, “con la participación activa de todos los sectores del campo nacional y popular” para conformar “una alternativa electoral” para enfrentar con firmeza y convicción el brutal ajuste” del “gobierno de Javier Milei y sus cómplices provinciales”.

Los candidatos del proceso interno del PJ se presentarán el 14 de julio, pero Martín Soria encabezaría la boleta al Senado de la lista Celeste Blanco Unidad. Foto Archivo

Identificaron en la confluencia a “las dos principales expresiones del peronismo rionegrino”, referenciadas en el senador Martín Doñate y la otra en la intendenta roquense María Emilia Soria, “junto” al diputado Soria.

La concurrencia de Berros y Belloso -según el comunicado- es el “símbolo más claro de unidad” y entendió que no es “sólo un acto administrativo” sino que es un “compromiso concreto de articular una lista de unidad”. Se trabaja en “una construcción colectiva, plural, sin mezquindades”, declaró Belloso mientras que Berros remarcó que “la unidad no es una consigna vacía, es una necesidad política y ética frente a la emergencia” del país.

Posteriormente, el sector del exdiputado Osvaldo Nemirovsci, a través de su apoderado Jorge Arzuaga, pidió color, pero la Junta Electoral, que preside Ana Huentelaf, rechazó esa solicitud y reclamó más documentación para su inicial inscripción.

El 14 de julio vencerá el plazo para presentar candidatos que deberán contar con casi 1100 avales certificados. La elección será el 27 de julio.

El barilochense -que lanzó recientemente su postulación al Senado- entendió que no existe “unidad de todos porque les falta bastante del peronismo” de Río Negro. “No estamos por no querer la unidad, sino porque no fuimos invitados” y aseguró que enfrentará “a esa ‘ lista tan mayoritaria’ que veremos cómo les va cuando voten los afiliados”.

Hay puntos centrales cerrados que expresan la presente confluencia en la lista Celeste Blanco Unidad. Así ocurre con las candidaturas principales al Senado, en favor de Soria y Marks. Parte de eso se asienta en la actuación de la expresidenta Cristina Fernández, orientada al posicionamiento del roquense y la retirada de Doñate de su plan de su reelección en la Cámara Alta.

La primera suplente sería la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro. La barilochense Adriana Serquis, dirigente de Juan Grabois (Patria Grande), iría a la cabeza del tramo de Diputados aunque el viedmense Pablo Barreno pidió ese espacio. Al exlegislador le interesa esa “plataforma” frente al objetivo electoral de Viedma, considerando que fue el último candidato peronista para la jefatura municipal.

Así se lo planteó a los hermanos Soria al reunirse en Roca y cuando los anfitriones lo ofrecieron la suplencia al Senado. Quedaron en seguir hablando.

La intendenta Soria se muestra activa y multiplica sus charlas. Ya lo hizo con el Movimiento Evita y Silvia Horne compartió el propósito de una propuesta electoral, acercando una plantilla de potenciales postulantes, entre ellas, Andrea Galaverna -que impulsa para el primer lugar en Diputados- y, entre otros, figura la concejal viedmense Lorena Alan para integrarse a la nómina general.

No estamos por no querer la unidad sino porque no fuimos invitados. Vamos a enfrentar a esa lista que veremos como les va a ir”. Osvaldo Nemirovsci, exdiputado nacional y lanzado para el Senado.

En el marco de la alianza, la jefa roquense dialogó con el titular del Frente Grande, Marcelo Mango, con expectativas de ingreso a la Cámara Baja frente al posible ascenso de Martín Soria al Senado. Ocurre que el exministro de Educación ocupó el tercer lugar en la lista del 2023 y el corrimiento reflotará la interpretación del cupo frente a la candidata Graciela Landriscini, inscripta en el segundo lugar.

En lo operativo, Berros y Marks actúan en los acercamientos preliminares. Se juntaron, en las últimas horas, con el socialista Paolo Etchepareborda, que promovía un frente anti-Milei aparte, conjuntamente con Unidad Popular (Rodolfo Aguiar) y Somos (Mateo Canosa). Persistirá el diálogo con esos actores.

Otros protagonistas habituales en el PJ -por ahora- no son visibles. Por caso, la senadora Silvina García Larraburu no participa ni integra el núcleo de la propuesta Celeste Blanco Unidad. La directriz nacional no pareció incluirla aunque, en los últimos días, una versión indica que Sergio Massa habría solicitado por ella.