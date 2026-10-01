Denuncian amenazas a un asesor de un concejal de Bariloche

En el Concejo de Bariloche se vivió un clima de tensión por la actualización del módulo fiscal. Foto: Chino Leiva

El asesor de prensa de un concejal opositor fue presionado y amenazado de muerte durante una agitada reunión de comisión realizada ayer en el Concejo Deliberante de Bariloche para evaluar una iniciativa cuya aprobación necesita el Ejecutivo con urgencia para implementar aumentos en las tasas y gravámenes.

El joven comunicador trabaja en el bloque del partido Primero Río Negro, representado por el concejal Facundo Villalba y suele realizar registros en video de la actividad legislativa. Pidió que su nombre no se difunda por temor a represalias y aclaró que hay cámaras fijas del Concejo que registraron lo ocurrido y que había más personas en el lugar que podrían facilitar la investigación.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que el caso quedó a cargo del fiscal de turno Gerardo Miranda, pero no hay detalles todavía sobre las medidas adoptadas en el marco de las actuaciones.

Según su relato, el asesor del Concejo salió del recinto durante un cuarto intermedio “para fumar un cigarrillo” y fue abordado en forma “intimidante” por un grupo que calculó en “seis personas”. Uno de ellos, al que identificó con el apodo de “Jabalí” porque desconoce el nombre, se le acercó y le dijo; “a vos te voy a matar, no te pego acá porque no me dejan”. Luego escuchó que otro sujeto conocido como “el Gallina”, que tiene un cargo de delegado municipal, le dijo al resto del grupo “este es el de los videítos, a este lo vamos a hacer mierda”.

En la denuncia que formuló después en fiscalía identificó a los responsables de la agresión como “la gente del intendente” Walter Cortés, quienes durante el debate ya habían hostilizado y silbado a los concejales críticos con el proyecto.

El trabajador del Concejo dijo que hoy está “más tranquilo”, agradeció la solidaridad recibida “de colegas y de políticos”, pero sigue con temor y prefiere reservar su nombre.

Dijo que se considera una persona “con el cuero duro” y que sabe diferenciar “una chicana de una amenaza real”, pero sostuvo que los hechos de los que fue víctima “son realmente inaceptables”.

Dejó sentado ante la fiscalía de turno que ambos agresores son empleados municipales. “Temo por mi vida y por mi familia, ya que son personas muy pesadas”, es una de sus expresiones que consta en la denuncia.

Habrá un intento de conciliación entre las partes

El fiscal Miranda dijo que pedirá las medidas de prueba habituales en estos casos y que su idea es convocar a “una mesa de diálogo” dirigida a propiciar una solución alternativa al conflicto sin necesidad de avanzar a un juicio y una condena. Según explicó, ante una consulta de este medio, el primer paso será mantener entrevistas individuales con las partes.

El denunciante insistió en que resulta “insólito” que personas bajo contrato del municipio se comporten como “matones” y concurran al Concejo a amedrentar a los concejales de la oposición y a quienes trabajan en sus bloques.

Precisó que la denuncia quedó radicada como “amenazas de muerte” y subrayó que en las cámaras del Concejo “aparece toda la secuencia” de lo ocurrido. Lo aclaró en forma pública “por las dudas y para que ese material no desaparezca”.

La reunión de comisión de Gobierno y Legales del Concejo que se desarrollaba cuando se produjo el incidente incluyó una áspera discusión entre los concejales y terminó con un dictamen dividido para el proyecto del oficialismo para actualizar el módulo fiscal. En una sesión extraordinaria realizada a continuación, el proyecto el proyecto fue devuelto a comisión porque solo puede ser aprobado por una mayoría especial y no contaba con los votos.