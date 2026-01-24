El plan de obras sanitarias en Río Negro y los objetivos 2026-2027

La ampliación del centro de salud de Bariloche es una de las intervenciones más grandes hasta el momento. Foto: Gobierno de Río Negro.

La infraestructura sanitaria de Río Negro atraviesa una etapa de obras y proyectos en desarrollo en el marco del Plan de Infraestructura de Salud 2023–2027. Detrás de ese esquema aparecen hospitales que se amplían, edificios que se renuevan y nuevas construcciones pensadas para responder a demandas de larga data.

El plan reúne 29 intervenciones vinculadas al sistema de salud pública, entre hospitales nuevos, ampliaciones y refacciones. Algunas de esas obras ya están terminadas, otras siguen en marcha y un tercer grupo avanza en instancias técnicas y administrativas previas al inicio de obra.

De acuerdo a la información oficial del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el programa incluye 8 obras finalizadas, 6 en ejecución, 5 licitadas y 10 proyectos en planificación.

El foco está puesto en mejorar las condiciones de atención, ampliar espacios que quedaron chicos y acercar servicios de salud a comunidades que hoy dependen de traslados largos para recibir atención médica. En muchos casos, las obras buscan reducir esa distancia y reforzar la red sanitaria en el interior de la provincia.

Inversión total $76.400 millones es el monto global estimado que se destinó hasta el momento por el Gobierno de Río Negro para obras finalizadas, en ejecución y licitadas.

Río Negro adjudicó cinco licitaciones más de obras sanitarias

La licitación del hospital de Barda del Medio. Foto: gobierno de Río Negro.

Entre las obras ya licitadas y con proyección de inicio de obras durante el 2026 aparece el nuevo hospital de Barda del Medio, una de las primeras financiadas con recursos del Bono VMOS. El proyecto cuenta con una inversión de $7.023 millones y una superficie de 1.902 m2. El edificio incluirá guardia activa las 24 horas, shockroom, diagnóstico por imágenes y consultorios externos, con el objetivo de reducir derivaciones hacia centros de mayor complejidad del Alto Valle.

En la Región Sur, el hospital de Sierra Colorada ya fue adjudicado por $12.236 millones, con un plazo de ejecución de 720 días corridos. El proyecto prevé 2.718 m2 de superficie cubierta, guardia permanente, sector obstétrico, internación, rehabilitación y áreas de apoyo para el personal de salud. También se licitó la segunda etapa de la ampliación del hospital de Maquinchao que, según indicó el ministro de Obras Públicas Alejandro Echarren, iniciará el mes que viene.

En el Valle Medio, el nuevo hospital de Darwin cuenta con licitación realizada y un presupuesto oficial de $6.936 millones. El edificio tendrá 1.819 m2 y estará orientado a fortalecer la atención local, evitando traslados a otras ciudades para prestaciones básicas y de mediana complejidad.

En la zona Andina, el hospital de Dina Huapi ya tiene presupuesto oficial definido por $14.742 millones, una superficie proyectada de 2.601 m2 y un plazo de obra estimado en 780 días. El proyecto se encuentra listo para avanzar con el inicio formal de la obra, en una localidad con fuerte crecimiento poblacional.

Obras sanitarias que continúan en ejecución

Entre los proyectos que continúan en ejecución se destaca la ampliación y refuncionalización del hospital de Cinco Saltos. El proyecto duplicó la superficie del edificio, que pasó de 2.455,6 m2 a 5.486,66 m2, con una inversión provincial acumulada de $11.927.724.258,68 a noviembre de 2025. Las habilitaciones se realizaron por etapas entre 2024 y 2025, con nuevos servicios, internación y 12 consultorios externos.

Además, se destacan la construcción del Hospital de Chimpay (segunda etapa), la terminación del SUM del Hospital de Belisle, las refacciones generales en los hospitales de Río Colorado y Sierra Grande, y la puesta en marcha de un nuevo Centro de Salud en Mallín Ahogado, El Bolsón, iniciativas que forman parte del plan de infraestructura sanitaria en la provincia.

El hospital de Cinco Saltos inauguró la primera ala de internación en agosto.

10 proyectos que se encuentran en etapa de planificación

El plan contempla 10 proyectos que se encuentran en etapa de planificación con proyección de inicio durante el 2027. Se trata de iniciativas que aún deben atravesar instancias técnicas y administrativas, pero que forman parte del esquema de inversión de mediano plazo definido por la Provincia.

Entre los proyectos de mayor escala aparece el plan maestro de ampliación y refacción del hospital de Roca, considerado uno de los más importante a nivel provincial por volumen de obra y alcance sanitario, según indicó el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren. La propuesta incluye el desarrollo del nuevo hospital pediátrico de referencia regional y etapas posteriores orientadas a una reorganización integral del establecimiento.

El anteproyecto prevé la demolición de 4.832 m2 de sectores antiguos y la construcción de 18.286 metros cuadrados nuevos, distribuidos en dos plantas dentro del predio del hospital Francisco López Lima. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa técnica, sin plazos de inicio de obra confirmados.

En la Región Sur, el plan de proyectos futuros incluye además el nuevo hospital de Sierra Grande, con un presupuesto estimado superior a los $20.000 millones, actualmente en fase de diseño.

El listado de iniciativas en planificación se completa con ampliaciones y refuncionalizaciones en hospitales de Campo Grande, Los Menucos, Comallo y El Bolsón, además de la segunda etapa del hospital de Ñorquinco, que permitirá integrar el edificio nuevo con el existente. Además, se suman proyectos de atención primaria, como la ampliación del Centro de Salud de Playas Doradas y la reforma y ampliación del Centro de Salud de Mainqué, orientados a reforzar la red sanitaria en localidades más pequeñas y zonas rurales.

Obras finalizadas entre 2023 y 2025: hospitales de Río Negro que ya ampliaron su capacidad

En la zona Andina, una de las intervenciones más relevantes fue la ampliación y refuncionalización del hospital de Bariloche, que duplicó la capacidad de camas y demandó una inversión provincial superior a los $14.000 millones. En el mismo corredor cordillerano, el hospital de El Bolsón incorporó el espacio para un tomógrafo 3D, tras una obra de reacondicionamiento que implicó una inversión de $66 millones, ampliando la capacidad de diagnóstico por imágenes en la región.

En el Valle Medio, el nuevo hospital de Ramos Mexía fue inaugurado en diciembre de 2024, con una inversión provincial de $1.174.291.745,81. La obra tuvo como uno de sus objetivos reducir derivaciones hacia otras localidades, especialmente en una zona con grandes distancias entre centros urbanos.

La Región Sur concentró varias de las obras finalizadas en 2025. En Maquinchao se inauguró la primera etapa de ampliación del hospital, que sumó 1.062 m2 de superficie cubierta y demandó una inversión cercana a los $2.000 millones. Mientras que en Ñorquinco se completó la ampliación del sector de internación con una inversión superior a los $87 millones más $43 millones en equipamiento.

En el Alto Valle, las obras finalizadas se distribuyeron entre nuevos edificios y mejoras específicas el año pasado. El hospital de Fernández Oro fue inaugurado en mayo de 2025, con una inversión total superior a los $2.600 millones a lo que se sumaron $230 millones en equipamiento médico. Por otro lado, en Cipolletti, se completó el reacondicionamiento del espacio destinado al resonador magnético, junto con mejoras edilicias, con una inversión cercana a los $4,6 millones.

Mientras en Cervantes se inauguró el nuevo vacunatorio del hospital. La obra incluyó consultorio, sala de espera, áreas administrativas y depósito de farmacia, con una inversión provincial de $70.628.230, orientada a reforzar la atención primaria y las campañas sanitarias.

En conjunto, estas ocho obras finalizadas representan una inversión acumulada superior a los $20.000 millones, ya integrada al sistema público de salud de Río Negro.