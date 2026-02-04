El planteo de JSRN no prosperó y ¿Tortoriello gana un concejal en Bariloche?

El planteo de Juntos Somos Río Negro para “desafectar” a Lucas Pérez como candidato de su fuerza para reemplazar a la exconcejal Natalia Almonacid, que renunció el 31 de enero ante un desafío provincial, no tuvo eco y la Junta Electoral Municipal de Bariloche definió que se continúe con la línea sucesoria original según la lista de 2023.

De este modo, Lucas Darío Pérez asumirá como concejal de Bariloche para terminar el mandato de Almonacid, hasta diciembre de 2027, según la resolución 6/2026 de la Junta Electoral.

El dilema se abrió cuando se conoció que Glenda Cohen, quien continuaba en la lista de concejales de JSRN, rechazó el cargo y continuaba en el orden de sucesión Pérez, quien ahora es manifiesto adherente al partido CREO del diputado Aníbal Tortoriello.

JSRN intentó mediante una nota formal que la Junta Electoral “desafecte” a Pérez de la candidatura por su fuerza por no integrar su espacio y no responder ideológicamente a su partido, pero el punto no fue ni siquiera analizado en los considerandos de la resolución que se conoció este miércoles.

Trascendió esta semana también que Pérez tiene causas judiciales pendientes, pero ese tema tampoco se abordó porque no existe una ordenanza de Ficha Limpia en la ciudad.

La Junta Electoral se limitó a analizar y definir el reemplazo de la banca que dejó vacante Almonacid por una cuestión técnica y en cumplimiento con la normativa vigente, sin atender razones políticas ni judiciales.

Esta tarde también el gobernador Alberto Weretilneck se expresó y respaldó el planteo realizado por su partido a nivel local.

Lucas Pérez debe asumir y se definirá a qué bloque va

Pérez deberá asumir formalmente como concejal y luego se verá si solicita conformar un bloque unipersonal o se incorpora a la bancada de JSRN que preside Juan Pablo Ferrari y que también integra Laura Totonelli.

El partido CREO, con el que comulga el futuro concejal, no tiene representantes en el Concejo aunque la edil Samantha Echenique, llegó por Juntos por el Cambio con el respaldo de Tortoriello que dirimió a favor de la candidatura de Carlos Aristegui en el 2023, desoyendo la estructura partidaria del PRO en Bariloche.

El Concejo de Bariloche está integrado por once concejales y tiene seis bloques políticos. Ningún partido tiene mayoría y los que cuentan con más bancas son PUL, el partido del intendente Walter Cortés, que tiene tres concejales; y JSRN que cuenta con tres bancas, por el momento. Incluyendo Bariloche, de origen peronista, tiene dos representantes y luego hay tres bloques unipersonales con Nos Une, Primero Río Negro y Juntos por el Cambio.