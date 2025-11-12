El PRO ratificó apoyo a reformas de Javier Milei, pero reafirmó su proyecto 2027 con bloque propio

El PRO, bajo el liderazgo del expresidente Mauricio Macri, definió su estrategia política en un reciente encuentro de su Consejo Nacional en la sede partidaria de San Telmo. La dirigencia ratificó el apoyo a las reformas de «segunda etapa» impulsadas por Javier Milei, especialmente en materia laboral y tributaria. Sin embargo, el partido amarillo enfatizó la necesidad de una visión «liberal completa», distanciándose de los personalismos y reafirmando su propio proyecto presidencial para 2027.

Desde el partido dejaron claro que el respaldo a las iniciativas del Gobierno nacional no será «a libro cerrado». Además, el PRO mantendrá sus bloques legislativos propios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, separados de La Libertad Avanza. Macri insistió en la importancia de fortalecer las instituciones y los equipos, contrastando con una gestión centrada en figuras individuales.

“Nunca hemos creído en los personalismos”, sentenció Macri, según comunicó el propio partido. El exmandatario abogó por una «visión liberal completa» que incluya el respeto por las instituciones. Esta postura busca consolidar al PRO como una alternativa de gestión, con énfasis en el trabajo en equipo y los detalles programáticos.

El contexto de la definición partidaria del PRO

Las definiciones internas del PRO llegan luego de recientes cortocircuitos con La Libertad Avanza, que incluyeron una «decepción» pública de Macri tras una cena con el presidente Milei. También hubo críticas a nombramientos recientes del gobierno nacional y el anuncio de un candidato presidencial propio para 2027 fue interpretado como un desafío político.

María Eugenia Vidal, diputada nacional, destacó la autonomía del PRO y su rol crucial en el Congreso para la aprobación de reformas. Afirmó que el partido está conformado por quienes buscan construir una alternativa política en Argentina, valorando la gestión y los equipos. Entre los asistentes al encuentro se encontraban el dirigente rionegrino Juan Martín y la senadora pampeana Victoria Huala, reforzando la representación regional.

Al encuentro, que duró aproximadamente dos horas, asistieron figuras destacadas como Jorge Macri, Soledad Martínez, Cristian Ritondo y Silvia Lospennato. Fernando De Andreis, diputado nacional, valoró el compromiso de los miembros, afirmando que el PRO “tiene un enorme futuro” y se compromete a trabajar para volver a ser una alternativa en el país.