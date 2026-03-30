El PRO se reúne este martes para ratificar su apoyo a La Neuquinidad de Rolando Figueroa

El PRO de Neuquén convocará este martes a su militancia a un encuentro político del que participará el gobernador Rolando Figueroa, con el objetivo de ratificar el alineamiento de los amarillos a la alianza de La Neuquinidad.

El mandatario viene de encabezar el fin de semana una cumbre similar, pero de Comunidad, al que definió como la “columna vertebral” del armado que busca llegar entero a las elecciones provinciales del 2027. Días atrás, el Frente Grande, otro de los espacios integrantes del frente político, también ratificó su continuidad dentro del oficialismo que conduce la provincia desde diciembre del 2023.

Con esta convocatoria del PRO, Figueroa busca reafirmar su continuidad dentro de La Neuquinidad, en momentos donde, a nivel nacional, los conducidos por Patricia Bullrich se encuentran alineados a la gestión libertaria de Javier Milei. El mandatario provincial logró evitar fugas en las legislativas del año pasado y debe conseguirlo nuevamente para el desafío provincial que se viene.

En Neuquén, el PRO tiene en su presidencia a la ministra de Turismo, Recursos Naturales y Ambiente, Leticia Esteves, una de las funcionarias más leales al gobernador. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, dijo ayer que el objetivo del encuentro que se hará mañana por la tarde en Amuc será “manifestar nuestra voluntad como espacio político a la gestión”.

El PRO renovó su conducción en mayo del año pasado, con el reemplazo del diputado Marcelo Bermúdez por Esteves en el principal cargo partidario. En la vicepresidencia, en tanto, fue elegido Facundo Calazzo, referente de la Juventud PRO que participó como convencional de la redacción de la Carta Orgánica de Senillosa en 2022.

El partido de los amarillos tiene presencia en el gabinete, pero también en la Legislatura con las bancas de Bermúdez, Damián Canuto y Verónica Lichter.

Comparte el frente oficialista de La Neuquinidad con Comunidad, Avanzar, el Frente Grande, Nuevo Compromiso Neuquino y Arriba Neuquén, entre otros. Si bien en las legislativas nacionales compitió con el formato de alianza, en el gobierno evalúan repetir el esquema de listas colectoras del 2023 para las elecciones provinciales del año que viene.

El Frente Grande, alineado y con nueva conducción

El Frente Grande sigue con Soledad Martínez al frente de la presidencia. Foto: archivo.

El Frente Grande es otro de los partidos integrantes de La Neuquinidad que ratificó en los últimos días su pertenencia al proyecto provincial que encabeza Rolando Figueroa.

El partido informó su recambio de autoridades, con la actual ministra de Educación, Soledad Martínez, en la presidencia, Santiago Nogueira como vicepresidente, y Pablo Tomasini como secretario general.

El nuevo armado se da luego de la fusión que se concretó en diciembre pasado con los espacios Neuquén Futura y Compromiso, que también habían acompañado el armado de Figueroa en 2023 con colectoras. Esto deja al Frente Grande como el partido que contiene a los sectores más “progresistas” de la alianza.