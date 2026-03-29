Comunidad ensaya un paso al frente

Empieza este lunes una semana que podría ser decisiva para el futuro político de Plottier. La fiscal de Delitos Económicos, Rocío Rivero, pidió que fijen fecha a la audiencia para formularle cargos al intendente, Luis Bertolini, a la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, y al titular de una empresa privada por los delitos de administración fraudulenta, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.

La concreción de esa audiencia, que será ante un juez de Garantías e iniciará formalmente el período de investigación, será también el puntapié de un nuevo quiebre político en Plottier.

Desde que comenzaron los allanamientos en el municipio y se empezó a especular con la posibilidad de una formulación de cargos a Bertolini, un artículo de la Carta Orgánica de la ciudad cobró notoriedad. Es el 79° y determina que, cuando se le imputare la comisión de un delito doloso, la suspensión preventiva del intendente procederá “de pleno derecho” cuando el juez interviniente en la causa “dictare el auto de procesamiento”.

El artículo en cuestión está redactado en función del viejo sistema procesal de Neuquén, ya que la Carta Orgánica de la ciudad data de 1995. En el actual Código Procesal Penal, ese acto sería equiparable a una formulación de cargos.

Con todo, es probable que, de avanzar el Concejo Deliberante en una suspensión preventiva, Bertolini acuda a la justicia para cuestionar la decisión. En el acto aniversario de Plottier, la semana pasada, el intendente sugirió que cualquier medida que tomen los concejales debe estar basada en una sentencia firme y consideró la formulación de cargos solo implica “el inicio de una investigación”. Bertolini estuvo secundado en ese acto por quien podría ser su reemplazante, la presidenta del Concejo Deliberante Malena Resa.

La dirigente, muy cercana a la senadora Julieta Corroza, participó ayer del encuentro con la militancia de Comunidad que convocó la actual presidenta del partido y que tuvo como principal orador al gobernador Rolando Figueroa.

El mandatario regresó el viernes a la provincia tras otra semana en Estados Unidos -esta vez fue Houston, antes fue Nueva York- y puso en marcha la agenda política con una cumbre que reunió a los propios bajo una arenga pre 2027.

En el club de la mutual del BPN estuvieron afiliados de Comunidad, funcionarios del gabinete, algunos intendentes y aún diputados de otros partidos, pero que forman parte del frente de La Neuquinidad. El mensaje fue para reforzar el rumbo de la gestión y reiterar por qué este gobierno es “el cambio” frente al anterior, en momentos donde algún desencantado empieza a jugar el juego de las diferencias con las administraciones emepenistas.

El repaso incluyó, nuevamente, las condenas en el juicio por la estafa con planes sociales, el ordenamiento de los subsidios y, como punta más novedosa, el diferencial de regalías que empezó a aplicar la Provincia en las negociaciones con las operadoras de Vaca Muerta.

El acto con la militancia tuvo como oradoras, además de Figueroa, a Corroza como presidenta del partido y a Camila Figueroa Vinassa, hija del gobernador y ahora vicepresidenta de Comunidad. Un perfil que gana cada vez más volumen en el armado político del oficialismo pero que, hasta el momento, no se probó en cargos públicos electivos.

Los comicios del año que están todavía atravesados por varias incógnitas, empezando por la fecha en la que se realizarán y siguiendo por los protagonistas que reunirá la competencia.

Figueroa tiene, por ahora, dos ventajas: el MPN no participará con candidato propio y no aparece ningún rival con peso propio para enfrentarlo. Pero debe maniobrar con el envión electoral que La Libertad Avanza consiguió en octubre pasado.