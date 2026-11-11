«Vencer el miedo»: Carla dejó Buenos Aires, construyó su casa de madera en las sierras de Córdoba e inspira a otras mujeres

Carla en la casa que construyó en Traslasierra. Fotos: De música rutera.

Carla tiene 42 años, dejó atrás 18 años de vida en Buenos Aires y se mudó a las sierras de Córdoba, donde hoy habita una casa sustentable de 52 metros cuadrados construida con pallets reciclados y criterios de permacultura. Su historia generó una oleada de comentarios de mujeres que elogian su decisión.

Nacida en Concepción, Chile, llegó a la Argentina a los 22 años y mantuvo durante años un vínculo estrecho con Traslasierra, donde viajaba de manera frecuente.

Su relación con la zona se consolidó entre 2021 y 2022, cuando participó de un proyecto colectivo para adquirir el terreno. La vivienda —bautizada como La Taurina, en Las Chacras Sur— quedó habitable en julio de 2024, momento en el que decidió dar el salto definitivo.

«Las paredes son de pallets reciclados», dice Carla.

Más allá del anhelo de un cambio de entorno, un motivo clave detrás de la mudanza fue físico: una lesión en la espalda que le generaba constantes dolores por la humedad porteña. «Yo acá ya no tengo dolores en el cuerpo», expresó sobre los beneficios de habitar el monte cordobés.

Una casa hecha de material recuperado y diseño bioclimático

La vivienda cuenta con 40 metros cuadrados cubiertos y un deck exterior de 12 metros cuadrados.

Alrededor del 60% de su estructura está hecho con materiales reciclados, destacándose el uso de madera de pallets para levantar las paredes interiores. Fueron rellenadas con quincha, una técnica que combina elementos naturales.

Los constructores también están radicados en Traslasierra.

La misma madera se aprovechó para confeccionar gran parte del mobiliario.

Para resolver los desafíos del terreno en pendiente, la casa se eleva sobre pilotes de quebracho que evitan el contacto directo con el suelo. Esta decisión arquitectónica cumple una doble función térmica: mantiene el piso templado en invierno y fresco durante el verano. La vivienda fue estratégicamente orientada hacia el noreste para maximizar el aprovechamiento solar.

El diseño de Amit Rajman también incluye un baño con vistas abiertas al paisaje serrano, un termotanque solar (con resistencia eléctrica de respaldo) y un espacio exterior equipado con un sillón de pallets y un sector dedicado a la música, una de sus grandes pasiones.

Los muebles fueron hechos con pallets reciclados.

En el terreno, además, ya comenzaron a nivelar superficies en terrazas para armar huertas y espacios de cultivo con plantas autóctonas y aromáticas como peperina, matico y romero.

Teletrabajo en el monte y caminar para hacer las compras

Lejos del ritmo frenético de las grandes ciudades, consolida una nueva forma de habitar el mundo.Para sostenerse económicamente, Carla trabaja desde el medio del monte gracias a la conexión satelital de Starlink. Junto a su socia Jessica Ferro lleva adelante el emprendimiento Acompañamiento en autoamor, y en paralelo se dedica al tarot, la edición de textos, la traducción y la música.

El deck, una maravilla para disfrutar el paisaje serrano.

La mudanza también supuso una transformación en su cotidianeidad: al no contar con vehículo propio, camina entre 25 y 30 minutos hasta el pueblo más cercano para abastecerse. Sin embargo, la tranquilidad del entorno, la desconexión del ritmo urbano y el contacto pleno con la naturaleza compensan con creces el esfuerzo, consolidando una nueva forma de habitar el mundo.

Contacto: https://www.instagram.com/quirotarot/

Entrevista en De música rutera: https://www.youtube.com/watch?v=GVZPFAT81ic