El Gobierno aseguró que más de seis millones de personas se movilizaron para ver al papa León XIV en Argentina

El Gobierno nacional informó que más de seis millones de personas participaron de las distintas actividades que encabezó el papa León XIV durante su visita a la Argentina. El vocero presidencial, Adrián Ravier, dio a conocer la cifra este miércoles y calificó la convocatoria como «una de las mayores movilizaciones de la historia».

El recorrido del Sumo Pontífice incluyó encuentros con autoridades nacionales, dirigentes políticos y representantes de distintos sectores sociales, además de celebraciones religiosas multitudinarias.

«En total, más de seis millones de argentinos participaron de los distintos encuentros. Fue una de las mayores movilizaciones de la historia y se desarrolló en un clima de paz, orden y concordia», señaló el portavoz.

Desde el Ejecutivo atribuyeron el desarrollo de las actividades sin incidentes de gravedad al comportamiento de los asistentes y al operativo desplegado por las fuerzas de seguridad.

Los mensajes del Papa que destacó el Gobierno

Durante la conferencia, Ravier también se refirió a las palabras de León XIV y sostuvo que, tal como expresaron el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, el mensaje del Pontífice «es universal e interpela a toda la sociedad» y no debe utilizarse para alimentar disputas políticas locales.

El vocero afirmó que el Gobierno recibió sus palabras «con respeto y gratitud por su visita» y recordó que el Papa pidió evitar las divisiones. Además, señaló que el Ejecutivo comparte el compromiso de construir una sociedad mejor y resolver las falencias estructurales que arrastra el país.

En ese marco, enumeró una serie de puntos que presentó como coincidencias entre el pensamiento del Pontífice y la postura oficial: la defensa de la vida desde la concepción, la familia como núcleo básico de la sociedad, el valor del trabajo y el esfuerzo, la iniciativa privada, la lucha contra el crimen organizado, la limitación del poder político, el rechazo a la corrupción y la idea de gobernar para todos.

Ravier también vinculó el mensaje sobre la economía al servicio de las personas con las políticas del Gobierno de Milei. «Nosotros pensamos que todo lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei es poner la economía al servicio de las personas», afirmó.

En ese sentido, mencionó el equilibrio fiscal, monetario y cambiario, y sostuvo que esas medidas contribuyen a reducir la inflación, a la que definió como «un flagelo que golpea a los más necesitados».

La postura del Ejecutivo sobre la doctrina social de la Iglesia

Por otra parte, el vocero rechazó que exista una contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado. «Se ha hablado en los medios de un Papa peronista, que la doctrina social de la Iglesia es compatible con las ideas socialistas. No lo vemos de esa manera», expresó.

Para respaldar esa postura, mencionó a académicos vinculados con las ideas de la libertad que también abordaron la relación entre el pensamiento católico y esos principios. Entre ellos nombró al español Jesús Huerta de Soto, al argentino Alberto Benegas Lynch hijo y al estadounidense Robert Sirico.

«Creemos que las ideas de la libertad son compatibles con las ideas católicas», sostuvo Ravier. También destacó que León XIV se manifestó a favor de la iniciativa privada y del empresario que arriesga capital para generar puestos de trabajo, además de poner en valor el trabajo.

«Son mensajes que también nos dejó la visita del papa León XIV y vale la pena rescatarlos», concluyó.