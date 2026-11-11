Forlán palpitó el clásico entre Argentina y Uruguay: «Por más amistoso que sea…»

Diego Forlán, entrenador de la Selección de Uruguay, palpitó el cruce con la Scaloneta en la Bombonera. (Foto: @Uruguay)

Diego Forlán habló en la previa del clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay, que se disputará este viernes a las 20 en la Bombonera. El entrenador de la Celeste destacó la importancia del encuentro, más allá de su carácter amistoso, y aseguró que será un desafío para ambos seleccionados.

«Por más amistosos que sean, tienen una rivalidad con mucha historia y tanto para nosotros como para ellos, enfrentarnos es un lindo desafío entre buenos jugadores y buenas selecciones», expresó el exdelantero en una conferencia de prensa que brindó este miércoles.

Forlán también remarcó la jerarquía del equipo de Lionel Scaloni: «Es difícil este tipo de partidos para los ensayos por el nivel y la jerarquía del rival que vas a enfrentar, pero se verá cómo se va dando el partido. Sabemos que va a ser lindo, competitivo, con una grandísima selección y con muchas ganas de enfrentarnos con selecciones que son buenas», analizó.

«Cuando me comentaron la posibilidad, automáticamente dije que sí. Son partidos espectaculares y ante una grandísima selección. Siempre es importante medirse y me pareció un lindo desafío», agregó.

El entrenador asumió luego de la salida de Marcelo Bielsa y tuvo su debut en la última fecha FIFA, durante una gira por Asia. Allí, Uruguay perdió 3-1 ante Japón, pero luego se recuperó con dos goleadas: 4-1 frente a Corea del Sur y 6-1 contra India.

Sobre el partido del viernes, Forlán anticipó: «Visualizo un lindo encuentro. Si analizamos poco tiempo atrás, nos encontramos con un duelo en el que nuestra selección jugó muy bien». Se refirió así al último enfrentamiento entre ambos en la Bombonera, por Eliminatorias, que terminó con triunfo uruguayo por 2-0.

Después del clásico, la Celeste se medirá con República Dominicana. Forlán tiene contrato hasta marzo, en principio, debido a las próximas elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol.