“El proyecto de ley por el hidrógeno verde no conforma a nadie”, dijo Grabois

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, se refirió al proyecto de desarrollo de hidrógeno verde en Río Negro con duros cuestionamientos al Gobierno nacional por la falta de avance ante la demora de la ley de regulación, que desde hace un año insiste la provincia.

Recientemente trascendió un borrador del proyecto de ley para regular esta nueva producción de energía limpia que tiene frenado, en parte, el avance del proyecto de la empresa Fortescue en la provincia. Pero según Grabois esa iniciativa “no conforma ni al sector empresario, ni a los pueblos originarios, ni a los pobladores, ni al sector científico nacional”.

En la asamblea que realizó el jueves en Bariloche con referentes territoriales por el llamado “plan quinquenal”, Grabois dijo a viva voz ser amigo personal del exrugbier Agustín Pichot, quien es referente de Fortescue en Argentina y afirmó que a través suyo sabe que el proyecto de ley no convence, acusando de esta falencia al ministro de Economía, Sergio Massa, cuya cartera diseñó el esquema que todavía no se traduce en proyecto en el Congreso.

“Quiero que eso se concrete”, dijo Grabois ante la consulta de RÍO NEGRO y afirmó que sus equipos técnicos analizarán el borrador, realizarán aportes y si es necesario los propios diputados del Frente Patria Grande van a impulsarlo en el Congreso.

“Si evaluamos que la parte económica, la parte ecológica, la parte de soberanía tecnológica y la parte de respeto a los pueblos originarios están bien, lo vamos a impulsar nosotros”, afirmó el dirigente y precandidato presidencial que responsabilizó de manera directa al exministro Matías Kulfas, quien anunció la mega inversión por el hidrógeno verde en noviembre de 2021 y hasta el momento “no se materializó”.

Grabaois destacó las bondades del proyecto de desarrollo de hidrógeno verde por la inversión millonaria que prevé, la generación de puestos de trabajo y la producción de energías limpias. “No se cumplió en nada y es una vergüenza”, afirmó.

También deslizó sospechas respecto de intereses que frenan el proyecto: “Cuando las cosas de mucha guita se paran me huele a que alguien quiere cobrar algo que no le corresponde, me huele raro”, afirmó aunque aclaró no tener pruebas certeras y remarcó: “Nos faltan las divisas, las necesitamos”, en alusión a la pérdida de ingresos que provoca la demora del desarrollo.