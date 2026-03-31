Estudian implementar vuelos internos en Neuquén y ya hay un grupo de aeropuertos en la mira

El gobierno de Neuquén inició una ronda de conversaciones y análisis técnicos con el objetivo de evaluar la viabilidad de implementar vuelos internos en la provincia, esta vez operados por aerolíneas privadas y no por una estatal, como ocurrió en la segunda mitad del siglo pasado con la recordada TAN (Transportes Aéreos Neuquén).

El adelanto lo hizo la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, quien en diálogo con Diario RÍO NEGRO indicó que, si bien aún «no hay nada cerrado», el Ejecutivo está «trabajando para ver si podemos tener alguna conectividad aérea dentro del territorio provincial«.

En la actualidad Neuquén cuanta con dos aeropuertos activos para los vuelos de línea, el de la capital y el de San Martín de los Andes.

«Una opción es trabajar con aerolíneas nuevas»

De acuerdo a Esteves, una posibilidad sería sumar a ese esquema a la terminal de Chos Malal, reinaugurada hace dos años, y la de Zapala, ubicada en cercanías de la estratégica zona franca de esa ciudad.

«Estamos trabajando, hay que pensar que el último año la llegada de pasajeros al aeropuerto de Neuquén creció un 25%», reveló.

La funcionaria señaló que la demanda también es alta en Chapelco, en especial, por la demanda turística que se registra en el sur de la provincia. Allí ya está avanzando un plan de remodelación y ampliación, puesto en marcha el año pasado.

En el caso de los vuelos internos, sostuvo que todavía se deben definir detalles «para proponer este tipo de oferta» aerocomercial. «Hay que ver si hay interesados y si rutas como estas son rentables», añadió.

Respecto a las aerolíneas que podrían operar servicios de esas características, comentó que una opción es atraer a nuevas compañías, más allá de las que están volando hoy.

«No necesariamente tienen que ser las mimas, una opción es hablar con aerolíneas nuevas y de un menor porte«, precisó.

Expectativa por la concesión del aeropuerto de Neuquén

Esteves analizó además la situación del aeropuerto de Neuquén, cuya concesión tiene fecha de caducidad en octubre.

Dijo que desde el Gobierno la intención es «empezar a trabajar con otras empresas, pensando en rutas de mayor distancia» para esa terminal. Sin embargo, reconoció que, durante las tratativas, uno de los planteos que suele aparecer es la falta de infraestructura.

Según afirmó la titular de la cartera turística, otra ruta que tampoco se descarta es la de Neuquén-Houston, en Texas, por su alto interés vinculado al desarrollo de Vaca Muerta.

La concesión del aeropuerto Presidente Perón está a cargo desde 2001 de la empresa Aeropuertos del Neuquén SA, perteneciente al grupo América del empresario Eduardo Eurnekian.

Durante el acto de noviembre pasado que presentó el nuevo servicio de Latam entre la capital neuquina y Santiago de Chile, el concesionario sorprendió al anunciar la construcción de un hotel en forma contigua al complejo aeronáutico.

Chos Malal y Zapala, dos terminales con novedades en esta gestión

La terminal aérea de Chos Malal, mencionada por Esteves como una posible conexión, fue reinaugurada a mediados de 2024.

Los trabajos incluyeron una nueva pista y una remodelación integral del edificio terminal, que de todos modos, solo quedó habilitado para recibir vuelos sanitarios.

Por otra parte, el aeropuerto de Zapala también tuvo novedades ese año, pero en el mes de diciembre, cuando se anunció una convocatoria pública a inversores. La propuesta, que como segundo paso establecía un llamado a licitación, no registró avances desde entonces.