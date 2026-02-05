El Senado se encamina a una sesión para definir sus autoridades de cara al inicio del año legislativo

La próxima semana el Senado celebrará su sesión preparatoria para definir las autoridades del cuerpo. El encuentro se dará luego de que finalice el periodo de extraordinarias.

La sesión se concretó para el martes 24 de febrero tras la citación formal que fue firmada por la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien instruyó que se realice ese día al mediodía.

Sesión clave para definir autoridades en el Senado

Esta sesión que se aproxima será clave ya que se buscará renovar cargos como el presidente provisional, las vicepresidencias y las secretarías administrativa y parlamentaria. Estas son posiciones estratégicas tanto para la conducción parlamentaria como para el equilibro de fuerzas, tras la nueva conformación de la Cámara.

La sesión preparatoria responde al artículo 1° del reglamento, el cual expresa: «El 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior, en caso de que sea feriado, se reúne el Senado en sesiones preparatorias a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones ordinarias, los que pueden ser alterados por decisión de la Cámara».

En tanto el segundo, agrega: «Acto continuo, la Cámara hará sucesivamente y por mayoría absoluta la elección de un presidente provisional para que la presida, en los casos determinados en el artículo 58 de la Constitución, un vicepresidente, un vicepresidente 1º y un vicepresidente 2º».

Por su parte el tercero deja en claro que «en caso de no resultar mayoría, se votará por los candidatos que hayan obtenido mayor número de sufragios; y en caso de empate, decidirá el presidente».

Fuentes del Gobierno y el Senado adelantaron a Infobae que «no existe ninguna intención de terminar de quebrar el orden«, evitando así escalar la tensión entre el Ejecutivo y la vicepresidenta que se han mostrado distanciados hace tiempo.

La expectativa se centra en si surgirán nuevas figuras para los cargos, aunque algunos nombres parecen tener su continuidad garantizada. La confirmación de Alejandro Fitzgerald al frente de la Secretaría Administrativa, apunta a consolidar acuerdos entre las diversas bancadas. Cabe recordar que él asumió tras la salida de María Laura Izzo, logrando estabilidad luego de varios intentos fallidos.

En el área parlamentaria, la gestión de Agustín Giustinian también aporta estabilidad, garantizando el funcionamiento del “alma legislativa” del cuerpo. Su labor es crucial para coordinar el diálogo con los bloques, mitigar el avance opositor y reportar a la Casa Rosada el balance de fuerzas ante cada proyecto de ley.

Por otro lado, la Presidencia Provisional, segundo escalón en la sucesión detrás de Victoria Villarruel, sigue siendo uno de los focos más sensibles a resolver. Este puesto es ocupado actualmente por Bartolomé Abdala, quien logró sostenerse pese a las pujas internas que buscaron removerlo de su función.

Finalmente, respecto a la Vicepresidencia del Senado, su designación recae en el peronismo. Aún queda pendiente definir las vicepresidencias primera y segunda, actualmente bajo el control del radicalismo y el peronismo disidente, así como las prosecretarías parlamentaria y administrativa.

Con información de Infobae