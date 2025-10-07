El STJ avaló a una concejal de Regina que pide la inconstitucionalidad del traspaso del servicio de agua a ARSA

La concejal de Nos Une Río Negro, Nadya Ilundayn en los tribunales de Roca, cuando presentó el planteo de inconstitucionalidad.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro rechazó el planteo de falta de legitimación planteada por la municipalidad de Regina a la acción de la concejal opositora Nadia Ilundayn, que cuestionó la constitucionalidad de la ordenanza que aprobó el traspaso del servicio de agua y cloacas desde el municipio a la empresa provincial ARSA.

La Fiscalía Municipal presentó el recurso después de que la edil de “Nos Une Río Negro” promoviera la inconstitucionalidad de la normativa. En una sentencia interlocutoria (que no define la cuestión de fondo), el STJ determinó que la concejal tiene legitimidad para continuar con el planteo.

El Tribunal recordó que el cargo legislativo no otorga legitimación para impugnar normas fuera del órgano que se integra, salvo que exista una afectación del “derecho de función”. Con base en esa doctrina y en los criterios de la Corte Suprema, el STJ consideró que la concejal invocó un interés específico y concreto vinculado con su rol institucional.

La presentación de concejal se fundó en presuntas irregularidades en la promulgación y publicación de la ordenanza. Este aspecto es susceptible de control judicial con independencia del resultado de la votación.

Por ello, el Tribunal desestimó la excepción planteada por la municipalidad y ordenó continuar el trámite de la acción de inconstitucionalidad.

Los argumentos de la decisión del STJ

El fallo establece que “todo legislador que invoque la lesión de este derecho constitucional —ya sea que la violación provenga de sus pares, de otro poder constituido o de un sujeto ajeno al esquema de organización constitucional— se encontrará legitimado para recurrir a los tribunales de justicia a fin de resguardar el derecho de función”.

El STJ agregó que la concejal participó del debate parlamentario, votó en contra y perdió por el juego de las mayorías y minorías respectivas. “Aun así, impugna la norma por vicios incurridos en el trámite de promulgación y publicación, última etapa del íter formativo (procedimiento legal) que puede ser objeto de revisión judicial, conforme al criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En su presentación, la edil señaló irregularidades en el procedimiento legislativo y en la etapa de promulgación y publicación.

Afirmó que el texto difundido en el Boletín Oficial no coincidió con el aprobado, pues el Ejecutivo municipal que lidera Luis Albrieu incorporó anexos sin tratamiento del Concejo. Además, cuestionó la mayoría utilizada y la falta de licitación conforme con las leyes provinciales