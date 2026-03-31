Renunció el presidente del Tribunal de Cuentas de Fernández Oro

La nueva conformación del órgano de control se conocerá en los próximos días. Foto: archivo.

La renuncia de Orlando Manuel Carrasco al frente del Tribunal de Cuentas de Fernández Oro introduce un movimiento inmediato en uno de los órganos más sensibles del esquema institucional local.

Según fuentes cercanas al órgano de control de Fernández Oro, la dimisión fue presentada formalmente ayer y en los próximos días se conocerá la nueva conformación. Carrasco era, además, un dirigente identificado con el oficialismo local y acompañó la gestión del intendente Gustavo Amati desde su inicio.

La decisión fue presentada como una determinación de carácter personal y profesional, motivada por circunstancias que, según explicó, le impiden continuar ejerciendo el cargo.

Se reordena el Tribunal de Cuentas de Fernández Oro

El Tribunal de Cuentas está integrado actualmente por Celina Folatelli (JSRN) y Dina Irene Muñoz (Frente de Oro) como miembros titulares, junto al presidente saliente. Con la vacante en la presidencia, se activa el mecanismo institucional de reemplazo previsto en la Carta Orgánica.

Ese esquema establece que la conducción del organismo debe recaer en otro integrante de la lista más votada, sin necesidad de una nueva designación externa. En ese marco, el corrimiento interno ubica a Celina Folatelli como la principal candidata a asumir la presidencia.

El movimiento genera, a su vez, una vacante en el cuerpo de miembros titulares, correspondiente al lugar que dejaría Folatelli al asumir la conducción del Tribunal.

La definición por la suplencia

Esa posición deberá ser cubierta por uno de los suplentes de la misma lista. Allí se abre una instancia de definición entre Lilian Carmen Navarrete y Axel Leonel Córdoba, quienes integran la nómina de reemplazos.

Mientras se define la integración final, el Tribunal de Cuentas deberá sostener su funcionamiento habitual. El reordenamiento interno se dará en los próximos días y será clave para garantizar la continuidad institucional del organismo.