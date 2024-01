El vicegobernador Pedro Pesatti remarcó la «insensibilidad» del gobierno Nacional

El apriete de Luis Caputo, ministro de Economía del gobierno Nacional, no cayó bien en Río Negro y así lo manifestó el vicegobernador Pedro Pesatti.

El funcionario dijo que «si nos sacan la ley como nosotros queremos esto va a significar una pérdida de recursos para las provincias» y el mandatario rionegrino consideró que «es un desacierto por parte del gobierno nacional y en particular del ministro Caputo plantear una relación con las provincias desde el apriete, el agravio y la actitud amenazante».

Aclaró, además, que «decir para las provincias es en abstracto, es contra la gente; a las provincias no le van a sacar nada, se lo sacarán a la gente y esto es lo que la gente tiene que tener en claro» porque «estamos frente a un gobierno de una insensibilidad tan grande que amenaza y aprieta en este sentido, que por supuesto nosotros no aceptamos, no podemos convalidar nunca».

Señaló Pesatti que «podemos entender que hay dificultades, pero no hagamos de estas dificultades una herramienta para generar amenazas, que en función de lo que pienso pasa por alto elementales normas de convivencia y respeto que tiene que haber en un país».

Además, remarcó que «él y la familia Caputo no la pasar mal nunca, son la verdadera casta de la República Argentina» y «la inteligencia de la verdadera casta de este país es hacerle creer a la gente que venían a terminar con la casta los que son la casta con todas las letras, que detentan el poder real en este país».

De concretarse el apriete nacional el vicegobernador estimó que «tenemos que ser muy inteligentes para aprovechar nuestras propias fortalezas y, por sobre todo, trabajar muchísimo para que la unidad de los rionegrinos no se vea afectada» y remarcó que «en eso está la la fortaleza para afrontar cualquier situación desfavorable para el conjunto de la comunidad».

«No hay duda que estamos frente un modelo político-económico que va a ser del ajuste su principal herramienta, no le interesa el crecimiento de la economía» y «el ajuste sobre algunos sectores que son los sectores más desfavorecidos de la comunidad, como los jubilados o los asalariados» agregó el rionegrino.

En ese sentido señaló que «vuelven a poner el Impuesto a las Ganancias, pero achican la alícuota a Bienes Personales, que son los que pagan quienes tienen más dinero, favorecen a los que tienen más y le hacen caer el peso sobre los que tienen menos».

A partir de su experiencia legislativa Pesatti también se refirió a la situación planteada con el dictamen de comisión sobre la Ley Ómnibus y la denuncia de algunos parlamentarios que indican que hay más de una versión. «Puede ser parte de la inexperiencia y de la soberbia, me parece que hay cierta soberbia porque dicen nosotros ganamos las elecciones y esto significa que tenemos una carta en blanco» pero «el que ganó fue Javier Milei y la gente lo votó por las razones que cada uno haya tenido, y aparecen en torno a Milei figuras como Caputo, (Federico), Sturzenegger; que se adjudican una representatividad que no tienen y con una soberbia tremenda; es provocativo.

Sostuvo que «para resolver los problemas que la Argentina tiene necesitamos que las instituciones funcionen perfectamente bien y es responsabilidad de un ministro respetar esa institucional, pero estamos en un contexto muy complejo, lo que estamos viendo profundiza la crisis que venimos viviendo desde hace mucho tiempo».

Pesatti y la marcha contra el gobierno Nacional

«Creo que es lo que el gobierno nacional tiene que estar leyendo, tienen que ver que lo que pretenden es inviable no lo van a lograr» señaló con respecto a la movilización popular de este miércoles en distintas ciudades del país.

«Chocan contra una realidad y es que no se puede hacer un plan de gobierno matando de hambre a la gente» dijo y agrego que «no se puede hacer un plan económico con un costo social altísimo como el que supone esta actitud cerrada que tienen algunos miembros del gobierno, alcanza con escucharlo al vocero presidencial (Manuel Adorni) todos los días para verlo, se conjuga todo: soberbia, cierto fundamentalismo, fanatismo, desprecio por el otro y una insensibilidad muy grande».