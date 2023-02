Elecciones 2023 en Río Negro: las nóminas, los vacíos y las deserciones

La elección rionegrina del 16 de abril se concentrará en nueve fórmulas de Gobernador y Vice, que figurarán -finalmente- en once boletas. Con el cierre de ayer para inscribir candidatos, la Justicia Electoral registró la presentación de once fuerzas para autoridades provinciales y, además, 14 partidos locales con postulaciones en sus municipios.

Ahora, el juzgado de Carlos Da Silva se ocupará de analizar la documentación para la definitiva oficialización de las listas.

No hubo sorpresa, pues se inscribieron nueve fórmulas, a partir de las propuestas de diez expresiones electorales. Ocurre que la dupla de Alberto Weretilneck y Pedro Pesatti, de JSRN, fue registrada además por Nos Une Río Negro, que es la alianza liderada por el justicialismo.

Finalmente, en el cuarto oscuro, esas candidaturas oficialistas además encabezarán la oferta de la UCR, según lo decidido por su Convención, entonces figurarán en tres boletas. Pero, a diferencia de Nos Une Río Negro, el radicalismo no la inscribió como propia y no presentó propuesta en ese tramo, lo cual, anexará ese segmento verde de JSRN en ocasión de la presentación del diseño ante la Justicia Electoral.

Además de esa oferta repetida, las opciones gubernamentales corresponden a Cambia Río Negro, con Aníbal Tortoriello- Juan Alvarez Guerrero; a Vamos con Todos, con Silvia Horne-Leandro Costa Bruten; y Unidad para la Victoria, con Gustavo Casas-Luisa Villarroel.

También, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FITU) anotó a Gabriel Musa-Cecilia Carrasco; el MAS postuló a Aurelio Vázquez-Dora Rivera; Somos Unidad Popular y Social inscribió a Rafael Zamaro-Marcela Roca; y Podemos Proyectar Río Negro (PPR) lleva a Gabriel Di Tullio-Hugo Cecchini. Finalmente, el partido Primero Río Negro presentó a Ariel Rivero-Sylvia Astuena.

El acuerdo provincial de JSRN con Nos Une RN y el radicalismo se detecta en todo el territorio, con espacios compartidos o liberados. Se expresa, también, en el quiebre peronista, con sus tres vertientes partícipes.

La primera manifestación figura en las nóminas integradas para la Legislatura del oficialismo y el peronismo en tres circuitos (Inferior, Alto Valle Centro y Atlántico). Significó, además, diferentes armados municipales: la confrontación con listas separadas, la participación conjunta en la lista o, directamente, el apartamiento de la compulsa.

Así, el oficialismo presenta su mayor participación, que garantiza el mayor despliegue, como postulaciones en las 36 Comisiones de Fomento. Pero, de las 22 elecciones municipales, la fuerza de Weretilneck anotó candidatos en 17 porque en cinco se integró con Nos Une o se apartó por acuerdos con esos jefes comunales. Son Cervantes, Darwin, Chimpay y Ramos Mexia, y la llamativa deserción de Regina, que JSRN gobierna hasta diciembre próximo.

Las once expresiones presentaron tramos en la sábana para la Legislatura. Pero, además de las plantillas reiteradas por JSRN y Nos Une, quedaron circuitos libres. El MAS no se anotó en ninguno, el FUTE no lo hizo en tres (Valle Medio, Línea Sur y Atlántico) mientras que la UCR, Somos Unidad Popular y Social, y el Primero Río Negro se retiraron de uno de los ochos existentes. El radicalismo no presentó en el Alto Valle Oeste (según lo acordado con JSRN), Somos desertó en el Valle Medio (anexaría el tramo de Unidad) y el partido encabezado por Rivero no inscribió en la Línea Sur.

Catorce partidos locales se presentaron en los municipios

La Justicia Electoral recepcionó también listas locales para los 22 municipios que se sumaron al proceso electoral provincial del 16 de abril.

Además de las inscripciones de las fuerzas provinciales, catorce agrupaciones locales registraron sus propios candidatos.

Tres pertenecen a la Capital provincial: el PAR, el Frente Renovador y el Demócrata Cristiana. Compromiso Ciudadano y Unidos por San Antonio, ambos participarán por las autoridades del municipio atlántico.

Otros dos son el Partido Auténtico y Unidos por Lamarque, de esa localidad del Valle Medio.

Los restantes son Choele Presente y Futuro, Vecinal Frente de Oro (Fernández Oro), Todos por Ramos (Ramos Mexia), Todos por Cervantes, Compromiso por Regina, Acción Vecinal de Catriel y Movimiento por El Bolsón.