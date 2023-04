Elecciones 2023 en Río Negro: votan 22 municipios, con deserciones, cruces y rarezas

Once boletas en Viedma. El candidato a intendente de JSRN -Marcos Castro- va en otras dos (Nos Une y PPR), y la UCR anexa el tramo. Foto : Marcelo Ochoa (archivo)

Este domingo, Río Negro votará sus autoridades provinciales para los próximos cuatro años. Pero, además, la mitad de los rionegrinos elegirán representantes locales en 22 municipios y en 34 comisiones de Fomento.

Quince son gobernados por JSRN y los restantes corresponde a intendentes de otras fuerzas, actualmente aliados con el oficialismo por el denominado “Gran Acuerdo” rionegrino.

Solo cuatro intendencias del oficialismo provincial no tendrán comicios locales en esta ocasión. No habrá en Río Colorado y en Bariloche, con otras fechas asignadas por sus cartas orgánicas, ni Maquinchao ni Dina Huapi, que no adhieron a la convocatoria provincial. Roca votó en marzo y reeligió a la peronista María Emilia Soria.

Así, el 54% de los casi 590 mil electores habilitados en la Provincia votarán también intendentes, concejales y revisores vecinales.

De los 39 municipios, los 22 que votarán este domingo suman -incluyendo las Comisiones- más de 318.500 electores.

Se trata de Cipolletti (69.494 empadronados), Viedma (57.420), Regina (28.195), Allen (22.840), San Antonio (22.671), El Bolsón (19.875), Catriel (18.500), Fernández Oro (13.981), Choele Choel (10.531), Lamarque (7.067), Luis Beltrán (6.588), Cervantes (6.141), Conesa (5.828), Godoy (3.883), Chimpay (3.773), Los Menucos (3.212), Mainque (2.536), Cordero (1.773), Comallo (1.740), Darwin (1.042), Ramos Mexía (1.040) y Pilcaniyeu (1.013).

Cada municipio presenta su particularidad, producto de los acuerdos de Alberto Weretilneck con dirigentes provinciales o locales. Esos entendimientos se expresan en las boletas, con adhesiones o integraciones cruzadas.

Trece intendentes van por sus reelecciones. Ocho pertenecen a JSRN. Son Mabel Yahuar en Los Menucos, Miguel Petricio de Mainque, Raul Hermosilla en Comallo, Bruno Pogliano en El Bolsón, Robín del Río en Beltrán, Diego Ramello en Choele Choel y Adrián Casadei en San Antonio. La séptima es Liliana Martín, de Allen, aunque lo hará por la lista de Nos Une Río Negro, aliado al oficialismo provincial, ya que el partido de Weretilneck otorgó su sello a la exjefa comunal, Sabina Costa. Una rareza más.

Elecciones 2023 en Río Negro y los renunciamientos de JSRN

Otros mandatarios miembros buscarán su continuidad y JSRN, previo acuerdos, directamente no compite en ese tramo en esa localidad. Así ocurre en Darwin con el radical Víctor Mansilla y en Ramos Mexía con Nelson Quinteros, que participa con una fuerza municipal.

El oficialismo rionegrino también cedió terreno en la disputa comunal en Conesa y en Cervantes donde los justicialistas Héctor Leineker y Claudia Montanaro van por otro mandato.

En Lamarque, JSRN inscribió una lista, pero el intendente peronista Sergio Hernández participa aliviado por otro período, ligado a la fórmula Weretilneck-Pedro Pesatti.

Plena ausencia “verde” en Godoy y Chimpay aunque sus intendentes son candidatos a legisladores, el peronista Luis Ivancich en Nos Une y el radical Hugo Funes, respectivamente.

Regina expresa el mayor renunciamiento de JSRN, pues actualmente gobierna esa ciudad, pero no inscribió candidatos propios en favor de la postulación a intendente del aliado y legislador del Frente Renovador, Luis Albreiu, que encabezará la papeleta Compromiso por Regina.

Diez listas se inscribieron en esa ciudad aunque el número mayor corresponde a Viedma, con once boletas aunque los candidatos son nueve. La postulación de Marcos Castro en JSRN se repite en Nos Une Río Negro y el PPR. Además, la UCR anexó este tramo a su boleta N° 3.

En Cipolletti, nueve fuerzas, con siete postulaciones, a partir de que Rodrigo Buteler figura además en Nos Une y la UCR.

La legisladora peronista Daniela Salzotto, por el Frente Vecinal, apremia en Catriel a JSRN, que presenta a Carlos Johnston, quien intenta regresar después de un mandato en la Legislatura.

Entre las particularidades, Cambia Río Negro no tienen candidato a jefe comunal en El Bolsón.

Esa alianza, que lidera Aníbal Tortoriello, no reemplazó a Gustavo Galiano Huenelaf, que fue excluido por la Justicia porque no estaba en el padrón. Por su parte, el intendente Bruno Pogliano figura en cuatro boletas: la propia y, además, en la de Nos Une, el PPR y la UCR.

Elecciones en 34 Comisiones de Fomento, con una sola lista en ocho

Este proceso comprende también la elección en 34 Comisiones de Fomento aunque, en realidad, en ocho no habrá compulsas porque existe una única boleta.

Una curiosidad: en Pichi Mahuida no hay candidatos ya que ninguna fuerza presentó listas.

El padrón de las Comisiones totaliza unos 9.000 electores y San Javier, la mayor, concentra más de 2000.

El oficialismo provincial se presenta en todos los parajes. Sin rivales en Arroyo, Los Berros, Arroyo Ventana, El Manso, Laguna Blanca, Nahuel Niyeu, Ojos de Agua, Pilquiniyeu del Limay y Sierra Pailemán.

La mayor contienda será en Aguada Guzmán, con cuatro alianzas: Nos Une Río Negro, Cambia Río Negro, Vamos con Todos y Juntos Somos Río Negro, que actualmente manda en ese paraje, como también, en otros 25. El peronismo lo hace en media docena.

Tres fuerzas participan en Cerro Policía, Onelli, San Javier, El Cuy, Peñas Blancas, Rincón Treneta, Valle Azul, Villa Llanquín, Villa Mascardi y Yaminue. En las restantes compulsan dos.