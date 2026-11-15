El municipio envía el proyecto con la venta de la tierras del nuevo ejido de Neuquén para el Parque Industrial Capital

El nuevo Parque Industrial de la ciudad entrará en debate en el Deliberante en los próximos días, cuando el Ejecutivo comunal envíe al Concejo, el expediente con el diagrama de las ofertas empresarias para casi 2.000 hectáreas municipales en venta para el desarrollo fabril en la capital.

Con el cronograma electoral para las elecciones 2027 en marcha, las alianzas políticas en el Concejo están alineadas en favor del oficialismo y la mayoría especial de votos (12 de 18) que se requiere para autorizar la venta de tierras públicas a los privados, prevé una anuencia en las última sesiones de diciembre del cuerpo legislativo.

Según se informó, el proyecto con el diagrama de la venta y urbanización de lotes con servicios destinados al Parque Industrial Neuquen (PIC) se enviaría al Concejo en esta semana. El coordinador de Gestión Económica de la comuna, Gastón Contardi, estimó que el 17 de noviembre el expediente contará con toda la información que solicitarán los concejales para autorizar el diagrama y venta de tierras del PIC.

Contardi detalló que de los 606 empresarios que se registraron en el llamado a inscripción que hizo el municipio para empresas radicadas comercialmente en Neuquén, 540 están en condiciones de comprar las tierras, que se venderán en 3 etapas. «En total, la demanda empresaria es por 1.370 hectáreas», informó Contardi en diálogo con Río Negro.

De ese primer agrupamiento de ofertas, unos 350 son Pymes, como talleres, metalúrgicas y empresas de servicios del sector hidrocarburífero, explicó el funcionario. La provisión de luz, agua y gas y la organización urbana interna (como portal de ingreso, manzanas y amojonamientos fabriles) se financiarán con los recursos obtenidos de la venta y el expediente involucra un valor del loteo en venta, en el que intervino el tribunal de tasación, explicó Contardi.

Sin embargo, explicó que la operatoria económica será detallada en comisión cuando se produzca el tratamiento de los concejales: hay una tasación de los terrenos con servicios, existe el valor fiscal sin servicios y números del precio de mercado para la ubicación en el nuevo ejido.

«No es lo mismo planificar y ejecutar servicios y diagramar un Parque Industrial para 100 ó 200 hectáreas que llevar a cabo el proyecto a la dimensión que tomó» el proyecto del PIC planteó Contardi, al indicar que el llamado a registro de empresas, permitió en estos meses «ordenar la demanda en lo cuantitativo y en lo cualitativo».

Recordó que el Deliberante ya aprobó el régimen de exenciones de «tasa cero» por 10 años, de incentivo a la radicación industrial en el PIC y que con la remisión por parte del municipio del expediente con los interesados y el proyecto desarrollador industrial «la intención es que entren todas las empresas: las grandes, pequeñas y medianas; con beneficios fiscales y valores que les permitan ser competitivas«, sostuvo.

Recordó que en esta instancia, el empresariado neuquino «son las únicas que pueden» estar registradas para ofertar, mientras que cuando se agote la instancia de empresas de Neuquén, se hará la apertura para otras firmas. «Se definió la ampliación a 2.000 hectáreas porque hay esa demanda: en esta instancia, no todas terminaron la documentación, algunas dudaron y no entraron, por eso se volvió a abrir el registro hasta mediados de febrero. Por la dimensión de lo que se necesita hacer, se debe hacer de manera ordenanda», explicó.

