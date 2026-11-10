Por qué el papa León XIV eligió Luján: el milagro de la carreta y la huella de Francisco

Al fijar el cierre formal de su gira argentina en la Plaza Belgrano de Luján, el papa León XIV no buscó únicamente un enclave geográfico accesible para el conurbano bonaerense, sino que decidió abrazar el corazón espiritual más antiguo de la nación.

Desentrañar las motivaciones de esta elección del papa León XIV implica recorrer una historia que nació en 1630 a orillas de un río calmo, enlazar la memoria viva de las peregrinaciones juveniles que marcaron al papa Francisco y entender por qué una figura de terracota de 38 centímetros sostiene la devoción colectiva más multitudinaria del Cono Sur.

Visita del papa León XIV a Argentina: el milagro y el origen de la Virgen de Luján

La devoción que congregará a millones de fieles frente a la Basílica de Luján encuentra sus cimientos en una tradición colonial documentada por la Iglesia:

El prodigio del río Luján en 1630 : una comitiva que trasladaba dos bultos con representaciones marianas encargadas desde Santiago del Estero no logró que los bueyes movieran el carruaje en la estancia de Rosendo, comprobando que los animales solo reanudaban la marcha cuando se retiraba la pequeña caja con la Inmaculada Concepción.

: una comitiva que trasladaba dos bultos con representaciones marianas encargadas desde Santiago del Estero no logró que los bueyes movieran el carruaje en la estancia de Rosendo, comprobando que los animales solo reanudaban la marcha cuando se retiraba la pequeña caja con la Inmaculada Concepción. El cuidado fiel del Negro Manuel : Manuel, joven africano esclavizado que integraba la caravana, custodió la imagen durante décadas, consagrando su existencia a encender las lámparas del oratorio y avanzando hoy en su causa canónica hacia los altares.

: Manuel, joven africano esclavizado que integraba la caravana, custodió la imagen durante décadas, consagrando su existencia a encender las lámparas del oratorio y avanzando hoy en su causa canónica hacia los altares. La donación de tierras de Ana de Matos : hacia 1682, la hacendada formalizó la cesión de los terrenos donde comenzó a levantarse el santuario definitivo, permitiendo el trazado del pueblo y asegurando un espacio propio para la veneración comunitaria.

: hacia 1682, la hacendada formalizó la cesión de los terrenos donde comenzó a levantarse el santuario definitivo, permitiendo el trazado del pueblo y asegurando un espacio propio para la veneración comunitaria. Una joya de arcilla protegida por plata : la pequeña imagen original, modelada en terracota cocida en el valle paulista de Paraíba, mide apenas 38 centímetros y fue recubierta en 1904 por una coraza de plata para frenar el desgaste del tiempo, vestida siempre con su manto celeste y blanco.

: la pequeña imagen original, modelada en terracota cocida en el valle paulista de Paraíba, mide apenas 38 centímetros y fue recubierta en 1904 por una coraza de plata para frenar el desgaste del tiempo, vestida siempre con su manto celeste y blanco. La monumental obra de Salvaire y Courtois: impulsada por el padre Jorge María Salvaire en 1890 y proyectada por el arquitecto francés Ulderic Courtois, la basílica insumió más de cuatro décadas de construcción, exhibiendo dos torres de 106 metros de altura, mármoles de Carrara, campanas milanesas y vitrales traídos desde Burdeos.

Visita del papa León XIV: la conexión pastoral de Luján con el papa Francisco y el altar de los postergados

La designación de la Basílica de Luján por parte del papa León XIV establece un puente directo, de continuidad doctrinal y afectiva, con el magisterio de Jorge Mario Bergoglio: