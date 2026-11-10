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Se confirmaron los cruces de octavos de final de la Copa Neuquén

La Copa Neuquén completó la fase de grupos y quedaron definidos los cruces de octavos de final.

Redacción

Por Redacción

Deportivo Rincón fue el mejor clasificado a octavos. (Foto: Prensa Deportivo Rincón)

Deportivo Rincón fue el mejor clasificado a octavos. (Foto: Prensa Deportivo Rincón)

La Copa Neuquén completó la fase de grupos y ya quedaron definidos los cruces de octavos de final que se disputarán a partido único en cancha del mejor ubicado.

Deportivo Rincón fue el mejor clasificado al ganar sus 6 partidos. Unión de Zapala también tuvo puntaje perfecto pero el León sacó mayor diferencia de gol (+24 contra +18).

Rincón se enfrentará con Añelo que entró como uno de los mejores terceros. Casualmente, se enfrentaron en la última fecha con triunfo 2 a 1 para el León.

Al quedar afuera del Federal A, el club se puso el objetivo de ser campeón y el equipo que dirige Alfredo Tizza se convirtió en uno de los principales favoritos.

San Patricio del Chañar se quedó con el segundo puesto en ese grupo y enfrentará a Independiente de Neuquén en uno de los duelos más atractivos. El Santo también viene de quedar afuera en el Regional Amateur y apostará por pelear el campeonato.

Los otros cruces de octavos de final serán: Unión de Zapala – Confluencia, Patagonia – Pacífico, Alianza – Eucalipto Blanco, San Lorenzo – Don Bosco, Maronese – Atlético Neuquén y Rio Grande – Unión Vecinal.

Todas las series serán a único partido. En cuartos y semifinales también se jugará en la cancha del mejor ubicado en la fase de grupos. La final será en sede neutral.


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La Copa Neuquén completó la fase de grupos y ya quedaron definidos los cruces de octavos de final que se disputarán a partido único en cancha del mejor ubicado.

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