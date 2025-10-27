Elecciones 2025: el festejo de Lorena Villaverde en Roca tras consagrarse senadora por Río Negro

Elecciones 2025 en Río Negro: Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) se consagró este domingo como la nueva senadora electa por la provincia. Tras confirmarse los resultados oficiales que le otorgan una banca en la Cámara Alta, la referente del oficialismo celebró junto a militantes en el Monumento a la Manzana, en Roca. Mirá las mejores fotos de la celebración.

Roca: el festejo de Villaverde en el Monumento a la Manzana tras los resultados de las elecciones 2025

Lorena Villaverde celebró en Roca. (Foto: Andrés Maripe).-

Pasadas las 21, Lorena Villaverde y un grupo de militantes libertarios de Roca se reunieron en el Monumento a la Manzana de Roca, ubicado en Avenida Roca y Canalito, para celebrar los resultados oficiales de la elección legislativa en la provincia, que la consagraron como senadora por Río Negro en representación de La Libertad Avanza.

La senadora electa se mostró eufórica ante los resultados, donde quedó segunda escoltada por los candidatos de Fuerza Patria en su categoría. Así, Río Negro tendrá dos senadores por el peronismo y una representante por el oficialismo. Estos totales llevaron a Lorena Villaverde al festejo en el centro de Roca.

Lorena Villaverde dejará la Cámara de Diputados para ir al Senado. Su banca la ocuparía una empresaria cipoleña. (Foto: Andrés Maripe).–

Durante la jornada electoral, Lorena Villaverde acudió a votar en Cipolletti. Pero los resultados los esperó en Roca, donde se dio la celebración en el centro de la ciudad. Allí, destacó que «Río Negro quiere el cambio«.

Lorena Villaverde, además, advirtió que «celebramos que la verdad ganó sobre la mentira, que la esperanza ganó sobre los hechos que eran una barbaridad«, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.