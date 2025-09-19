La Neuquinidad ya recaudó más de 45 millones de pesos para financiar su campaña rumbo a octubre

La Neuquinidad busca disputar la mayor cantidad de bancas en las legislativas nacionales. Foto: archivo.

La alianza de Rolando Figueroa, La Neuquinidad, es la que mayor cantidad de dinero privado reunió, hasta ahora, para financiar su campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre. En menos de 20 días, el oficialismo provincial recaudó más de 45 millones de pesos a través de aportes que hicieron ministros, diputados y candidatos que se sumarán al financiamiento público que envió a cada agrupación la Dirección Nacional Electoral (DINE).

Hasta ayer, en la plataforma de la Cámara Nacional Electoral para consultar los aportes privados recibidos por cada agrupación, solo figuraban La Neuquinidad, Fuerza Libertaria, La Libertad Avanza y Unidad Popular.

La alianza de Figueroa, que busca ganar la mayor cantidad de bancas de senadores y diputados en octubre, registraba un total de 33 aportes privados, por un monto de 45,3 millones de pesos recibidos entre el 1 y el 17 de septiembre.

El más alto, por 8 millones, corresponde a Elva Karina Uribe Roca, directora titular de Servicios Petroleros Uribe SA (SPUSA), una pyme especializada en logística y transporte de cargas especiales para la industria petrolera. Mauricio Uribe, otro de sus accionistas, es también presidente de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (Fecene).

Otros aportes por montos de 2 millones de pesos figuran a nombre de los candidatos Julieta Corroza y Juan Luis Ousset, misma cifra que registraron los ministros Martín Regueiro, Guillermo Koenig, Gustavo Fernández Capiet, Rubén Etcheverry, Gustavo Medele, Matías Nicolini, Lucas Castelli y Soledad Martínez.

También hay diputados del oficialismo con sumas de 1 millón de pesos como Zulma Reina, Francisco Lépore, Marcelo Bermúdez, Verónica Lichter, entre otros.

La Libertad Avanza también sumó aportes privados

Para La Libertad Avanza figuraban hasta ayer poco más de 2,1 millones de pesos en aportes privados provenientes de 13 personas. Nueve fueron registrados como transferencias y cuatro como donaciones «en especie».

Entre los aportantes figuran militantes y dirigentes del partido como Alejandra Durdos, que puso 300.000 pesos. También el primer candidato a diputado nacional, Gastón Riesco, con 373.050 pesos, pero no los actuales legisladores y cabezas de lista para senadores, Nadia Márquez ni Pablo Cervi.

Unidad Popular figura con un solo aporte de 675.000 pesos realizado por el candidato a diputado Claudio Vásquez.

En tanto Fuerza Libertaria reunió, hasta ahora, 600.000 pesos de tres aportantes. Cinco fueron de Leila Patricia Galván, seis de María Laura Corradi Diez y uno de Teresa Beatriz Luengo, todas integrantes del partido.

Los partidos también cuentan con aportes públicos para financiar sus campañas. La DINE distribuyó 462 millones de pesos entre las agrupaciones que competirán en Neuquén.

Aporte público de campaña para senadores en Neuquén

FIT U: 83,5 millones de pesos

Fuerza Patria: 53,7 millones

La Neuquinidad: 30,6 millones

Desarrollo Ciudadano: 30,6 millones

Fuerza Libertaria: 30,6 millones

La Libertad Avanza: 30,6 millones

Movimiento al Socialismo: 30,6 millones

Más por Neuquén: 30,6 millones

Aporte público de campaña para diputados en Neuquén