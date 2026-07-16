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La frase que Messi le dijo al oído a Scaloni tras el pase a la final de Argentina en el Mundial 2026

Luego del histórico triunfo en la semifinal de la Copa del Mundo, el capitán argentino protagonizó un emotivo momento con el DT. Mirá el video.

Redacción

Por Redacción

Tras el triunfo en la semifinal de la Copa del Mundo el capitán de la Selección protagonizó un emotivo momento con el DT.

Tras el triunfo en la semifinal de la Copa del Mundo el capitán de la Selección protagonizó un emotivo momento con el DT.

La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del mundo dejó imágenes inolvidables. Una de las más emocionantes ocurrió apenas terminó el partido con victoria 2-1 para la Albiceleste ante Inglaterra, cuando Lionel Messi fue a abrazarLionel Scaloni y le dedicó unas palabras al oído que conmovieron a los hinchas argentinos.

El diálogo entre Messi y Scaloni tras la hazaña ante Inglaterra

Según trascendió, el capitán del conjunto argentino le dijo: “Estamos porque nos lo merecemos. Somos historia pura, la con… de tu madre”.

El fuerte abrazo y las palmadas en la espalda inmortalizaron un momento épico más de la Scaloneta en los últimos años.

El próximo domingo, desde las 16, en New Jersey la Selección Argentina de Messi y Scaloni buscará el bicampeonato del mundo ante España.

Scaloni, tras el triunfo ante Inglaterra: “Vamos a dejar todo para intentar ganar la final”

“Vamos a dejar todo para intentar ganar la final”, aseguró el entrenador en la primera entrevista que brindó después del encuentro.

Sobre el valor que tiene el plantel albiceleste, Scaloni dijo: “Somos únicos, no es de arrogancia, es de corazón. La camiseta amerita dar todo hasta el final”.

“Me han emocionado, soy un agradecido a los jugadores. Sin ellos es imposible. Una mención especial para aquellos que no juegan”, expresó Scaloni entre emoción y alegría.

Además, aseguró que irán a ganar la final igualmente: “Después de esto, vamos a ir a ganar la final, pero ¿qué más tiene que hacer este equipo?“, agregó el entrenador campeón del mundo en el mundial anterior.

“Que lo disfruten, que agradezcan a los jugadores porque este grupo es difícil de explicar con palabras. Se me quiebra la voz”, sentenció.


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La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del mundo dejó imágenes inolvidables. Una de las más emocionantes ocurrió apenas terminó el partido con victoria 2-1 para la Albiceleste ante Inglaterra, cuando Lionel Messi fue a abrazarLionel Scaloni y le dedicó unas palabras al oído que conmovieron a los hinchas argentinos.

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