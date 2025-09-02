En Chubut también hay «audios» y funcionarios que buscan fueros para protegerse

Tras los allanamientos realizados la semana pasada a exfuncionarios de la municipalidad de Comodoro Rivadavia por supuestas irregularidades en el manejo de fondos para el temporal de 2017, la defensa de uno de los involucrados, el exsecretario de Hacienda Germán Issa Pfister pidió la nulidad de todo lo actuado. “La justicia no tuvo en cuenta un detalle central: Pfister fue elegido en 2023 como integrante del Tribunal de Cuentas municipal por lo cual tiene fueros. Por lo que primero, tenían que haber solicitado al Concejo Deliberante su desafuero. Y no lo hicieron. Por eso lo que hicieron no tiene validez”, dijeron en el entorno del exfuncionario.

El pedido de la protección de los fueros va en contrapartida con el proyecto del gobernador Ignacio Torres que impulsa un plebiscito para eliminarlo en los tres poderes. El plebiscito se realizará junto a las elecciones de medio término. El proyecto recibió el rechazo del Poder Judicial lo que fue apoyado por Luque y otros sectores del peronismo.

La justicia allanó propiedades, oficinas y se quedó con el celular de Pfister, en el marco de la investigación del caso conocido como “Emergencia 2”, como informó diario RÍO NEGRO este fin de semana. Pero paralelamente a esto, se conocieron audios en los que un contratista y un exsecretario municipal mantienen conversaciones que revelan el pedido de “retornos” a empresarios. En época en que los audios marcan el ritmo de las campañas, Chubut no quiso quedarse afuera.

Los audios fueron ventilados en el primer juicio de la emergencia que condenó a exfuncionarios de segundas líneas y a empresarios el año pasado y fueron obtenidos tras la apertura de celulares. Pfister es la mano derecha del exintendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque, candidato a diputado nacional por el kirchnerismo para las elecciones del 26 de octubre próximo. Luque intentó en 2023 que Pfister sea candidato a intendente de la ciudad petrolera. Pero el actual jefe comunal Othar Macharashvili le ganó la pulseada.

Tras la difusión de los audios, Luque insistió en que tanto quienes formaban parte de su gabinete como él mismo están siendo objeto de “una campaña de desprestigio y una persecución política y judicial” con motivo de los próximos comicios.

En los audios a los que tuvo acceso este medio y que forman parte del expediente del primer juicio se escucha a los interlocutores señalar a Issa Pfister como la persona que supervisaba las operaciones con contratistas de la obra pública local. Las referencias lo describen como un “validador” de movimientos financieros en aquellos años. Y queda en claro el pedido de “retornos” a los que algunos empresarios se negaron por el volumen de los porcentajes. Varias veces es mencionado como “Ger” en las conversaciones que tiene la justicia.

Este martes el Procurador General de la provincia Jorge Miquelarena salió a defender la labor del fiscal Cristián Olazábal, al frente de las investigaciones del caso “Emergencia 2” y quien estuvo al frente de los recientes allanamientos. En primer lugar, Miquelarena aclaró que los audios no son nuevos, ya que se expusieron durante el debate judicial del año pasado. “Esto fue ventilado en un juicio oral y público. No hay nada que la Fiscalía haya filtrado ahora”, aseguró.

El jefe de los fiscales remarcó asimismo que la pesquisa apunta a hechos de corrupción ocurridos durante la gestión municipal de Juan Pablo Luque, actual candidato a diputado nacional por el kirchnerismo. “Investigamos un desmanejo burdo y absurdo en épocas de emergencia, cuando se robaron fondos destinados a la gente afectada”, dijo.

En este sentido, un caso emblemático es el de la exministra de Desarrollo Social del gobierno provincial en la época de la emergencia Leticia Huichaqueo. Actualmente está cumpliendo una pena de 4 años y 8 meses de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se comprobó que vendía a través de sus redes sociales comida para perros que una empresa de Buenos Aires había donado para las mascotas de Comodoro Rivadavia.