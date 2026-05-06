Uruguay ordenó evacuar a personas en situación de calle ante alerta por un frente frío y ciclón extratropical

Uruguay definió una medida para personas en situación de calles ante alerta por un frente frío. Foto: NA.

El Gobierno de Uruguay decidió evacuar de forma obligatoria a las personas en situación de calle desde este jueves, al activar una alerta roja, el máximo nivel, ante la llegada de un frente frío seguido de un ciclón extratropical.

La medida replica un operativo ya aplicado durante el primer año de gestión del presidente Yamandú Orsi.

Medidas para personas en situación de calle en Uruguay

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, detalló en conferencia de prensa que la alerta se enfocará “particularmente para las personas de mayor vulnerabilidad, esto son personas en situación de calle”, por lo que se evacuarán “de manera obligatoria”.

El operativo será de alcance nacional y contará con la participación de equipos del Ministerio de Desarrollo Social, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y las Fuerzas Armadas, que habilitarán centros de evacuación en instalaciones militares y espacios públicos, especialmente en el área metropolitana.

“La fuerza pública será una parte importante de este trabajo junto a los equipos del Mides (Ministerio de Desarrollo Social) a la hora de llevar adelante este decreto, que implica que las personas que están viviendo a la intemperie sean trasladadas”, afirmó Sánchez.

En caso de resistencia al traslado, se aplicará la normativa vigente y se dará intervención a la Justicia, informa Xinhua.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé un deterioro de las condiciones climáticas desde este martes, con tormentas en el norte y centro del país, seguido por lluvias abundantes y, desde el viernes, un marcado descenso térmico que acentuará la sensación de frío debido a los fuertes vientos.

A principios de abril, el Gobierno presentó la primera estrategia para personas en situación de calle, un plan integral con eje en vivienda, salud y empleo, con el que busca pasar de la lógica de emergencia invernal a una política permanente de alcance nacional.

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