Elecciones 2025 | En la recta final, Javier Milei apunta a tres provincias clave y cierra la campaña en Rosario

A pocos días de las elecciones legislativas, Javier Milei se prepara para una semana decisiva en la que intentará fortalecer el voto libertario en tres distritos clave: Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En medio de los escándalos que atraviesan al Gobierno y con la promesa de salvataje económico de Donald Trump condicionada por los resultados electorales, el Presidente encabezará una serie de actos con los que buscará recuperar impulso político.

El martes 21, Milei desembarcará en Córdoba, donde se mostrará junto a Gonzalo Roca, un joven candidato libertario vinculado a Sharif Menem, sobrino de Martín y Eduardo «Lule» Menem, figuras de peso en la estructura nacional de La Libertad Avanza (LLA), según informó El Destape.

Según datos que circulan dentro del oficialismo, la imagen presidencial viene cayendo en una provincia que en el balotaje de 2023 le había otorgado un histórico 74% de los votos. Las medidas económicas y la pérdida del poder adquisitivo golpearon con fuerza a los cordobeses, lo que derivó en un clima adverso para el oficialismo.

El contexto tampoco ayuda: el lanzamiento de campaña de septiembre expuso la falta de convocatoria, cuando la Policía cordobesa difundió imágenes aéreas que mostraban un escenario casi vacío minutos antes de la llegada del mandatario. En el terreno electoral, la presencia de dirigentes locales como Juan Schiaretti (Provincias Unidas) y Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) complica aún más el panorama para los libertarios.

Buenos Aires: un acto para reforzar el conurbano

El miércoles 22, Milei estará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se espera que participe de un acto junto a Diego Santilli. La actividad busca reforzar la presencia del espacio en la provincia más poblada del país, donde se definirá buena parte del resultado nacional.

Cierre en Rosario: entre los tercios y el recuerdo de 2023

El jueves 23, a las 19, Milei encabezará el acto de cierre de campaña en el Parque España de Rosario, a orillas del Río Paraná. Será el cierre formal del período proselitista antes de la veda electoral.

La actividad servirá para respaldar a la lista de candidatos a diputados nacionales por Santa Fe, encabezada por Agustín Pellegrini, colaborador cercano de la diputada Romina Diez. «Los esperamos el jueves 23 de octubre en Rosario. ¡La Libertad Avanza y Argentina retrocede!», fue el mensaje con el que la fuerza oficialista anunció el acto en redes sociales.

El presidente eligió nuevamente Rosario, una ciudad que ya fue escenario de momentos clave en su carrera política. En 2021 encabezó allí uno de los primeros actos de Avanza Libertad junto a José Luis Espert y Luis Rosales, mientras que en noviembre de 2023, en plena campaña hacia el balotaje frente a Sergio Massa, lideró una caravana que culminó frente al Monumento a la Bandera.

A una semana de los comicios, la disputa en Santa Fe aparece muy reñida entre tres espacios: LLA, que lleva a Pellegrini; Fuerza Patria, encabezada por la rosarina Caren Tepp; y Provincias Unidas, con la vicegobernadora Gisela Scaglia al tope de la lista. Las encuestas ubican a Scaglia y Tepp en la pelea por el primer lugar, mientras que el libertario aparece en tercer puesto, aunque con chances de crecer en el interior provincial.