Gentile: «En la UNCo hay centralización en la toma de decisiones»

«Admito que hay centralización en la toma de decisiones en la UNCo y eso en las unidades académicas más alejadas es un problema, demora las respuestas», dijo Beatriz Gentile, actual decana de la Facultad de Humanidades de la universidad y aspirante a ser rectora de la Universidad en las elecciones de mayo.

Gentile es candidata por «Convergencia Universitaria”. Paul Osovnikar, director de la Escuela Superior de Ciencias Marinas (San Antonio Oeste), es su candidato a vicerector, y según dijo, ambos son «defensores de la universidad pública, de la justicia social, de la equidad».

Gentile dijo que según su mirada, no hay postergación para las sedes rionegrinas de la UNCo. En Digan lo que Digan, de RN Radio, la consultaron sobre las afirmaciones de otro de los candidatos, Omar Jurgeit, sobre la centralización que deja en segundo plano a las facultades de Río Negro y respondió que «es una mirada localista, a mi no me parece que sea así, pero entiendo que los otros candidatos lo digan porque son de Río Negro».

Dijo que como rectora, si es elegida, le gustaría «que la UNCo dé respuestas a los desafíos de la comunidad. Nos preocupa el subempleo de nuestros jóvenes y la universidad debe buscar respuestas a eso. Tenemos las herramientas, hay recursos para hacerlo», afirmó.

Cuando le preguntaron sobre sus prioridades, sintetizó que «lo más urgente es trabajar en cumplir con los ejes de neustra propuesta. Eso es lo inmediato, en apenas asumir empezar a cumplir con lo que planteamos y en el mediano plazo tender a la asamblea universitaria».

Gentile relató su trayectoria en el peronismo «fui convencional, tengo trayectoria en derechos humanos, soy defensora de la jusiticia social, de la equidad y no adhiero a lo neoliberal, no miro la iniversidad como un gasto«.

Finalmente sobre la modernización de la UNCo, explicó que «estábamos en un piso y mejoramos, pero hay que mejorar más, porque la pandemia mostró lo necesario de modernizar. Es decir, estábamos mal y mejoramos, ahora llegó el tiempo de proyectar».

Escuchá la entrevista completa a Beatriz Gentile, candidata a rectora de la UNCo con «Digan lo que Digan», de RN Radio.

