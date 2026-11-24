El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes 24 de noviembre, a las 16:00, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre de 2026. De acuerdo con el cronograma publicado en el sitio oficial del organismo, este adelanto estadístico resultará determinante para completar el balance del tercer trimestre -cuyo informe completo del Producto Bruto Interno (PBI) recién se difundirá a mediados de diciembre- y confirmar si la economía argentina ingresó formalmente en una recesión técnica.

El Indec publica el EMAE de septiembre 2026

La publicación del dato oficial se produce luego de una semana marcada por tensiones en el frente financiero, en la que el dólar mayorista alcanzó los $1.580 y el riesgo país superó la barrera de los 1.000 puntos básicos, cerrando este lunes en 1.035 unidades tras haber iniciado la jornada en 1.070.

En la previa del anuncio, las proyecciones de las principales consultoras privadas coinciden en un escenario adverso. Los analistas advierten que una eventual mejora mensual desestacionalizada en septiembre respecto de agosto no alcanzará para revertir el retroceso acumulado durante el bimestre previo. Según los cálculos del sector, tras el desempeño registrado en el octavo mes del año, la actividad necesitaba expandirse más de un 8% intermensual para evitar que el tercer trimestre cerrara con saldo negativo.

Estos pronósticos se apoyan en los antecedentes estadísticos recientes del propio Indec. En agosto, el nivel de actividad anotó una baja del 1,7% en la comparación interanual y una suba marginal del 0,1% frente a julio. Ese desempeño estuvo condicionado por el fuerte retroceso de entre 2,8% y 2,9% sufrido en el séptimo mes del año, que representó la mayor contracción mensual desde abril de 2020 y ubicó al indicador general un 4,5% por debajo del pico registrado en marzo, con el componente de tendencia-ciclo estancado en cero por quinto mes consecutivo.

Como consecuencia de esta dinámica, el crecimiento acumulado durante los primeros ocho meses de 2026 se desaceleró al 1,2%, marcando una caída sostenida frente al 1,7% que se acumulaba hasta julio y al 2,2% registrado al cierre del primer semestre.

Qué es una recesión técnica y por qué se mide con dos trimestres consecutivos

En el análisis macroeconómico, se define como recesión técnica a la caída del nivel de actividad o del Producto Bruto Interno (PBI) durante dos trimestres consecutivos. Dado que entre abril y junio de 2026 la economía argentina ya se contrajo un 0,6% desestacionalizado respecto del período previo -luego de siete lapsos seguidos en alza que acumularon una suba del 8,8%, mientras que en la medición interanual avanzó un 2%, es decir, 0,2 puntos porcentuales menos que en el arranque del año-, la confirmación de un dato negativo entre julio y septiembre sellará el ingreso en esa fase.

Según recordó Infobae, el término se atribuye al economista Julius Shiskin, de la oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos, quien presentó esta regla como una «pauta simplificada» en un artículo publicado en The New York Times en 1974.

Sin embargo, ese criterio no cuenta con el aval de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas norteamericana (NBER), la entidad privada cuyo comité de ocho expertos determina oficialmente los ciclos económicos en ese país mediante la identificación de picos y valles sobre múltiples variables, un proceso que puede demorar más de 20 meses.

En el plano local, el profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán y especialista en la materia Juan Mario Jorrat sostuvo que la Argentina atraviesa una fase recesiva desde marzo de 2025 sobre la base del índice ICA-Arg -elaborado por el Centro de Investigaciones del Ciclo Económico (Cicec) de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe-, serie que ubica el episodio actual como el noveno retroceso registrado por ese indicador.

Las proyecciones privadas para septiembre y el recorte de expectativas para 2026

La firma Equilibra, donde el economista Gonzalo Carrera ya había advertido tras el dato de julio que el escenario «complejiza el panorama», calculó un repunte del 0,5% mensual sin estacionalidad para septiembre, pero proyectó un retroceso interanual del 1% y una contracción del 2,6% en el tercer trimestre frente al segundo.

Por su parte, el Índice General de Actividad (IGA) de Orlando J. Ferreres & Asociados estimó un avance mensual del 0,1%, una merma interanual del 0,8% y una caída trimestral del 1,2%, al tiempo que concluyó: «Pensando en los próximos meses, el deterioro de las perspectivas nos hace considerar que la recuperación de la actividad puede demorarse». El informe alertó además que la inversión se desplomó un 5,2% en septiembre y acumuló una baja del 7,6% en nueve meses, hasta ubicarse en US$ 8.540 millones.

En tanto, la consultora Analytica, dirigida por Claudio Caprarulo, midió para septiembre una suba mensual del 1% y un descenso interanual del 1,2%, mientras recortó su previsión anual por debajo del 1%. «Revisamos a la baja después del dato del EMAE de julio porque fue peor a lo esperado; tenemos un crecimiento marginal proyectado para este año. Esperamos una leve recuperación en el cuarto trimestre; de no producirse, el PBI marcará una contracción respecto a 2025», advirtió Caprarulo.

El freno del tercer trimestre motivó un recorte generalizado en las expectativas para todo 2026. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), las consultoras redujeron su estimación desde el 3,2% proyectado en enero -y el 3,5% de las primeras mediciones- hasta el 2,1%, luego al 1,5% y finalmente al 0,7% en octubre, una poda de 2,5 puntos porcentuales que aleja el pronóstico del 5% contemplado en el Presupuesto oficial.

A nivel internacional, The Economist Intelligence Unit bajó su cálculo al 0,5%, mientras que el banco BTG Pactual situó la expansión por debajo del 1%, señaló que «el resultado de agosto fue decepcionante, con una recuperación de apenas el 0,1%» y concluyó: «La actividad económica atravesó un invierno difícil en Argentina. El segundo y el tercer trimestre registrarán caídas consecutivas, lo que significa que el país habrá entrado técnicamente en recesión». Pese a reconocer señales incipientes como la reactivación del crédito en octubre, aclaró que no alcanzan para impulsar un repunte mayor.

De igual modo, el banco estadounidense J.P. Morgan recortó a fines de septiembre su estimación de crecimiento para 2026 del 2,7% al 1,5% -la mitad del 3% que esperaba el Gobierno, apenas días después de haber vaticinado que la Argentina alcanzaría la calificación de investment grade si Javier Milei lograba la reelección en 2027- y proyectó una contracción anualizada del 4% para el tercer trimestre.

El reporte de los analistas Lucila Barbeito y Diego Pereira vinculó la parálisis de julio con un día hábil menos por el feriado de la Independencia, la reducción de horas trabajadas por el Mundial, cortes de gas y el clima severo. También alertó por una política monetaria y fiscal restrictiva, el retroceso del empleo urbano (-1,1% interanual tras cinco meses en baja), el freno del crédito por el alza de la morosidad, un salto de la pobreza al 32,3% en el primer trimestre -con una canasta básica que subió 19,6% frente al 11,5% de los ingresos- y un riesgo país que en ese momento superó los 600 puntos (609 unidades, tras trepar 19,8% en septiembre).

Para 2027, J.P. Morgan estimó un avance del PBI del 2,5%, pero marcadamente desigual: las exportaciones crecerían un 11% y el consumo privado apenas un 0,4%, casi diez veces menos que el 3,4% previsto en el Presupuesto.

El escepticismo abarcó a todo el abanico de consultoras locales. Desde Aldazabal y Cía., el economista senior Ammiel Pardo anticipó en Bloomberg Línea una caída trimestral, mantuvo su proyección anual en torno al 1% y remarcó que, pese a mejoras puntuales en despachos de cemento y patentamientos de vehículos, «los datos de actividad continúan reflejando una economía que aún se encuentra lejos de consolidar una senda de crecimiento sostenido», con impulsos acotados para el cuarto trimestre por la demanda estacional de pesos y una leve mejora del salario real ante la menor inflación.

A su turno, Gabriel Caamaño (Outlier) recortó su cálculo anual al 1,9% y reclamó eliminar topes paritarios y bajar encajes para reactivar el mercado interno; Miguel Kiguel (Econviews) ubicó la expansión cerca del 1% y afirmó que «es casi un hecho que el tercer trimestre va a cerrar en recesión»; Federico González Rouco (Empiria) calculó tras julio que se requería un alza acumulada del 6% entre agosto y septiembre para evitar la caída trimestral; Federico Filippini (Adcap) estimó necesarios avances consecutivos del 3% mensual; Diego Piccardo (Fundación Libertad y Progreso) calificó una salida rápida como «posible, pero poco probable»; LCG observó «una economía moviéndose tibiamente, sin drivers claros que empujen un crecimiento más robusto en el corto plazo»; y Santiago Casas (EcoAnalytics) atribuyó la debilidad del consumo interno a una política monetaria sin ancla nominal clara y tasas activas elevadas que paralizan el crédito, diagnóstico compartido por PXQ.