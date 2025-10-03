En medio del escándalo, Javier Milei volvió a respaldar a Espert y habló de «una burda operación del kirchnerismo»

En medio del escándalo que rodea al diputado nacional, José Luis Espert, el presidente Javier Milei rompió el silencio y tras defenderlo, hizo una polémica acusación contra el kirchnerismo. El mandatario aseguró que todos los dichos en contra del funcionario se trata de una «burda operación montada por el kirchnerismo».

El diputado nacional publicó un video el jueves por la noche donde admitió haber cobrado 200 mil dólares en 2019, pero negó estar relacionado con operaciones de narcotráfico. A los pocos minutos, el presidente se hizo presente y tras compartir la publicación de su primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires, lanzó duras acusaciones.

En su cuenta de la red social X, Javier Milei volvió a respaldar a Espert y aseguró que con su declaración está «desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo». Tras esto agregó: «Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin.«.

El respaldo del mandatario libertario llega en un momento crítico, en las últimos días aumentaron las acusaciones en contra del funcionario, sin embargo todo el Gobierno lo respaldó y pese a que intentó mantener el silencio, el diputado se vio orillado a brindar declaraciones propia para desvincularse de las maniobras que involucran al empresario Federico «Fred» Machado, acusado en Estados Unidos de narcotráfico y fraude.

Patricia Bullrich le soltó la mano a José Luis Esper: qué dijo Manuel Adorni

“Hace falta una explicación. Es algo de 2019. Hay que ver qué explicación dio en ese momento y qué presentó, es lo que necesitamos saber. Él puede haber presentado en la Justicia Electoral una explicación, que puede ser válida o no, es importante conocerla”, agregó.

Las declaraciones de Bullrich generaron un cimbronazo en el Gobierno, al punto que el vocero presidencial, Manuel Adorni, tuvo que salir a poner paños fríos en una conferencia de prensa que primero suspendió y finalmente realizó. “Es un refrito de meses atrás”, acotó el funcionario. Además de minimizar la denuncia, ratificó la candidatura de Espert y desestimó cambios en la lista libertaria.

Horas después, Bullrich volvió a hablar del tema durante una conferencia de prensa por el triple crimen de Florencio Varela, y dio marcha atrás. Aclaró que “en 2019 este señor narcotraficante, Machado, no estaba imputado”, por lo cual “Espert puede plantear que en el momento en que usó el avión” de “Fred” para trasladarse a Viedma “no había ninguna imputación”.