Espert admitió haber cobrado US$ 200.000 dólares en 2019, pero negó vínculos narcos

El mensaje leído por Espert en video

El diputado nacional, José Luis Espert, intentó ayer dar explicaciones sobre sus presuntos vínculos con un empresario acusado de narcotráfico. Admitió haber recibido US$ 200.000 dólares de sus empresas, pero negó que fueran aportes de campaña y sostuvo que fueron parte de un asesoramiento particular en 2019, previo a las acusaciones sobre Fred Machado, que datan de 2021.

Acorralado por las denuncias que lo vinculan con el empresario Federico «Fred» Machado, detenido y acusado de narcotráfrico, el diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, rompió el silencio con un video en el que buscó dar «explicaciones de frente y con total sinceridad». En una extensa exposición, el economista admitió haber sido «ingenuo» pero negó categóricamente ser un «delincuente», y detalló su versión sobre el origen de los 200.000 dólares que recibió.

Explicaciones en video

En el video, que fue supervisado por el equipo de comunicación del Gobierno, Espert buscó dar respuesta a la controversia generada por la transferencia de USD 200.000 que recibió de una empresa vinculada a Fred Machado, empresario que se encuentra detenido por cargos de narcotráfico, mientras son cada vez más fuertes las voces que piden su renuncia a la candidatura actual en la provincia de Buenos Aires.

Espert atribuyó la polémica a una «campaña sucia» iniciada por el dirigente kirchnerista Juan Grabois y aseguró que su único vínculo con Machado fue como consultor económico, una vez finalizada la campaña presidencial de 2019. «Nosotros somos distintos, no somos como ellos», afirmó.

En el video, Espert sostuvo: «A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La sociedad cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política“.

Además, detalló que “en ese momento, las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista».

El origen de los fondos

Respecto a los fondos recibidos, Espert señaló cuatro puntos.

“Quiero dejar claro: uno, los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni del ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. Dos, jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. Tres, jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito. Cuatro, los trabajos por los que cobré fueron solo preparatorios o de mi investigación propia. Quinto, puedo haber pecado ingenuo, pero delincuente, jamás”.

El diputado negó haberse enriquecido en los últimos años, y dijo que su crecimiento patrimonial se debió a la herencia de un campo, recibida tras la muerte de su padre, hace unos años.

Anoche se reveló un nuevo lazo con el detenido con el empresario argentino Federico “Fred” Machado, que cumple arresto domiciliario en Río Negro

Nuevas revelaciones de EE.UU.

Una transferencia al actual diputado y candidato a legislador de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert por 200.000 dólares se encuentra registrada en un libro contable elaborado por el Bank of America, según publicó anoche el portal web de La Nación. La nota agrega que un libro contable elaborado por la entidad bancaria tiene en sus registros el movimiento cuyo origen es la cuenta Machado, acusado en Estados Unidos de fraude, conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero.

La documentación fue obtenida por el medio en bases de datos oficiales de Estados Unidos e incorporada como evidencia en el juicio celebrado en Texas en el que resultó condenada Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, en 2023.

El texto tiene coincidencias con la información que utilizó el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria Juan Grabois para denunciar a Espert en la justicia federal de San Isidro. Pero la contabilidad del banco estadounidense agrega detalles sobre las entidades por donde pasó el dinero hasta la orden de giro al legislador de LLA.

La Nación pudo cotejar los archivos judiciales del Estado de Texas en los que figura la transferencia a Espert, entre miles de registros contables. Corresponde al 22 de enero de 2020, antes de que se revelara que Machado era buscado por la justicia norteamericana. Además del nombre de Espert, en los documentos figura el código N28FM, que se corresponde con la matrícula del avión privado que Machado le prestó a Espert para su campaña presidencial de 2019.

A los cuestionamientos opositores, que piden su expulsión de la Cámara de Diputados, Espert suma cada vez más críticas internas. La ministra de Seguridad Nacional y primera candidata de La Libertad Avanza (LLA) en la Capital Federal, Patricia Bullrich, afirmó que Espert “tiene que volver a los medios y contestar claro” sobre si cobró o no dinero proveniente de ‘Fred’ Machado al expresar su desacuerdo con las declaraciones de Espert anoche en una entrevista televisiva, en las que se negó a responder por sí o por no si cobró 200.000 dólares de un fideicomiso vinculado al narcotráfico.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmo que la acusación al primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, “no es una situación menor”, y sostuvo que «tiene que dar una explicación clara y contundente«, pero no creo que tenga que dar un paso al costado salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad, que no creo que la tenga”, dijo Francos.