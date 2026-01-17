En Río Negro, el oficialismo cuestionó los nombramientos nacionales por su falta de idoneidad

En las últimas semanas, el gobierno nacional formalizó nombramientos en el PAMI y, finalmente, este viernes, se confirmó la designación del roquense Nisim Tasat como nuevo titular de Vialidad Nacional en Río Negro.

Posteriormente, la bancada de legisladores de JSRN, que conduce Facundo López, expresó «su preocupación» por esas designaciones en «organismos estratégicos para Río Negro», ya que «están quedando en manos de personas sin experiencia, sin idoneidad técnica y sin conocimiento de la provincia».

El bloque oficialista remarcó que «estas decisiones no responden a las necesidades reales de la provincia, sino a la lógica de repartir cargos entre personas sin experiencia, por afinidad política y para saldar la interna de La Libertad Avanza en Río Negro, sin medir las consecuencias concretas sobre el desarrollo y la vida cotidiana de la gente».

Luego, los parlamentarios de JSRN se concentraron en la situación de Vialidad, que no tiene conducción desde agosto pasado, cuando renunció Enzo Fullone para participar de la campaña electoral y, actualmente, es senador por LLA.

En el comunicado advierten que «del estado de las rutas depende no solo la seguridad de las familias rionegrinas, sino también el funcionamiento del turismo, el gas, el petróleo, la minería, la fruticultura, la agricultura, la ganadería, la pesca y la integración productiva y social». Ratificaron que esas actividades «no pueden quedar libradas a la improvisación ni a nombramientos por conveniencia partidaria».

Agregaron que la situación de «Vialidad Nacional es particularmente grave» porque «las escasas obras que se realizan en rutas nacionales avanzan por orden judicial, a partir de una medida de amparo colectiva impulsada por el gobernador Weretilneck, intendentes y vecinos, y no por una decisión política». Entendieron que «ese abandono se agrava con la designación de un funcionario sin antecedentes técnicos ni conocimiento del territorio, con una trayectoria pública más asociada a la música y la exposición mediática, pero no a la gestión vial».

Luego, en relación al PAMI, los legisladores expresaron «preocupación similar» porque se «trata de un organismo sensible, que impacta directamente en la salud y la calidad de vida de jubiladas y jubilados, y que la falta de experiencia en su conducción puede derivar en desorganización, demoras en las prestaciones y dificultades en el acceso a medicamentos para miles de rionegrinos».

Al final, desde el bloque oficialista anticiparon que «no van aceptar que organismos nacionales claves sean utilizados como botín político ni como herramienta para resolver internas partidarias, al tiempo que exigieron la designación de funcionarios idóneos, con capacidad técnica y conocimiento real de la provincia».