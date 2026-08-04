Estados Unidos dijo que espera lograr un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz y el precio del petróleo cayó por debajo de los 80 dólares

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo este martes que entre hoy y el miércoles existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. El anuncio generó una fuerte caída del precio del petróleo llevándolo por debajo de los 80 dólares.

Ningún funcionario de la república islámica ha respondido a las declaraciones hasta este momento.

Fuerte caída del precio del petróleo

Al igual que ocurrió el lunes, el precio del barril de Brent del mar del Norte -referencia del mercado mundial de crudo- cayó alrededor de un 5% y está por debajo de los 80 dólares, según reporta Investing. Valores que no veían desde julio pasado.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 4,75% hasta los 76,52 dólares, tras haber caído más de un 5%.

La baja del crudo estuvo relacionada en el inicio de la semana con los dichos del presidente Donald Trump de que fueron cancelados ataques contra Irán y que se entablarían negociaciones.

«Una posición más normalizada del conflicto»: dijo Scott Bessent

El presidente Donald Trump sostuvo a periodistas en la Casa Blanca que «esta es la última oportunidad que tienen (Irán)para firmar un buen documento».

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se hizo eco de los comentarios del mandatario y afirmó que Washington podría alcanzar un acuerdo con Irán antes del miércoles. «Estamos en conversaciones con los iraníes, y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto», dijo Bessent este martes en entrevista con CNBC.

Al ser consultado si un acuerdo permitiría a Irán cobrar un peaje a los barcos, Bessent respondió: «Creo que habría libertad de movimiento».

AFP y Xinhua