En Río Negro proponen triplicar la pensión vitalicia de los bomberos voluntarios retirados

La Legislatura de Río Negro analiza un proyecto que apunta a reconocer con mayor justicia la labor de los bomberos voluntarios. La iniciativa propone triplicar la pensión graciable vitalicia que perciben al retirarse, un beneficio que hoy equivale a un salario mínimo y que las asociaciones consideran insuficiente.

La propuesta, impulsada por el legislador Javier Acevedo (CC-ARI) busca modificar el artículo 33 de la Ley D N°168, norma que desde 1960 regula la relación entre el Estado provincial y los cuerpos de Bomberos Voluntarios.

El cambio establecería que la pensión pase a ser tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, más un adicional del 40% por Zona Austral, lo que representaría una recomposición significativa frente al monto actual de 322 mil pesos.

El proyecto reafirma que la pensión graciable vitalicia alcanzará a los integrantes de los cuerpos de Bomberos Voluntarios que hayan dedicado gran parte de su vida al servicio. Podrán acceder a este beneficio quienes acrediten 25 años de actividad dentro de las asociaciones reconocidas por la ley o, en su defecto, quienes hayan cumplido 50 años de edad y sumen al menos 15 años de servicio efectivo en instituciones de ese carácter.

En sus fundamentos, Acevedo señaló que “es de estricta justicia recomponer el valor de las pensiones”, entendiendo que se trata de un reconocimiento moral y económico a quienes “salvaron incontables vidas y bienes” en toda la provincia.

Además, resalta que la cifra vigente no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los retirados, muchos de los cuales «eran los mismos vecinos que dando un ejemplo de solidaridad y desprendimiento, incluso a riesgo de la propia salud y hasta la vida», remarcó el legislador.

Bomberos voluntarios retirados en Río Negro

Según el legislador del bloque CC-ARI, la Ley D N° 168, sancionada apenas dos años después de la provincialización fue pionera al reconocer oficialmente el rol de las asociaciones de bomberos, que habían surgido décadas antes impulsadas por la solidaridad vecinal. «Reconoció la importancia y trascendencia, reglamentó y estableció distintos apoyos del Estado Provincial a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia y las formas de complementación entre el Estado y las mismas», afirmó Acevedo.

Además, detalló que aquellos primeros grupos se organizaron para enfrentar incendios, inundaciones y otras catástrofes naturales en un territorio donde el Estado aún no tenía presencia. Su compromiso derivó en la creación de cuarteles y en una red de colaboración que persiste hasta hoy.

Con el paso del tiempo, la normativa se amplió para incluir beneficios sociales y previsionales, pero según remarcó Acevedo en el proyecto, las organizaciones advierten que «los incrementos quedaron desfasados frente a los costos de vida».

Frente a ese panorama, el legislador sostuvo en el proyecto de ley que es «de estricta justicia recomponer el monto de dichas Pensiones Graciables Vitalicia» de los bomberos voluntarios retirados en Río Negro.