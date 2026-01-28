En Río Negro, Salud registró nuevos cambios de funcionarios, con textos de sus misiones

El equipo de Salud tuvo reacomodamientos. El ministro Demetrio Thalasselis modificó su gabinete, a partir de una reunión realizada este martes con sus principales colaboradores.

Simultáneamente, este movimiento conlleva la ratificación de Thalasselis en la cartera sanitaria por parte del gobernador Alberto Weretilneck, quien habilitó esta reformulación.

La convocatoria del ministro comprendió la información interna de los cambios, pero existió además una característica para el próximo funcionamiento. Detalló las “necesidades” y los “objetivos” por delante, con las modificaciones de nombres, pero especificó misiones. Además de su exposición, lo novedoso fue que las responsabilidades y las funciones de cada uno fueron volcadas en documentos que fueron entregados a los funcionarios. Los textos precisan y clarifican deberes, que -evidentemente- hasta ahora aparecían difusos.

En sus planteos a los suyos, Thalasselis insistió en que el sistema debe “dar respuestas” y “estar cerca de las demandas”, planteando la “revisión de los procesos” y la disponibilidad de “indicadores de resultados”.

Sergio Wisky asumirá la secretaría de Salud y se transforma en un virtual viceministro. Foto: Marcelo Ochoa.

Debajo del ministro, la estructura era de cinco áreas y pasará a seis. Entre los cambios, Sergio Wisky asumirá como secretario de Salud, un virtual viceministro, y además se desdoblan Legales y Recursos Humanos. Cecilia Escuer ocupaba ese cargo, pero forma parte de los reemplazos, a partir de diferencias y cuestionamientos internos, que se completó con los conflictos originados días atrás en los hospitales por la resolución de horas extras, lo cual, obligó a otras normativas de corrección. Ella fue señalada como responsable de esa situación.

En el encuentro, el ministro especificó tareas y responsabilidades de los funcionarios con documentos entregados a cada uno.

La desprendida secretaría de Legales será liderada por Natalia García, actualmente segunda en la Función Pública, mientras que a Recursos Humanos se promoverá a la subsecretaria Silvia Dinolfo.

Natalia García, de la Función Pública, a la secretaría de Legales del ministerio de Salud.

Wisky -que previamente fue titular en la cartera sanitaria y la obra social de Chubut- se incorporó en agosto al ministerio sanitario de Río Negro y se le asignó una secretaría de Coordinación Operativa, si bien enseguida se movió con tareas más amplias y transversales. Pasará, ahora, a la Secretaría de Salud que quedó libre en diciembre con la salida de Leonardo Gil, quien fue integrante del plantel original de Thalasselis, en octubre del 2024. Entonces, eran cuatro secretarios y tres dejaron sus cargos, con Escuer, Gil e Ivana Fontana, que conducía Modernización. Martín Kelly, de Administración, es el único que permanece.

La vacante de Coordinación será ocupada por Gastón Zolko, que cumplía funciones en el bloque de Juntos y, antes, en el ministerio de Desarrollo Humano.

Así, la estructura del primer anillo de colaboradores de Thalasselis quedará constituida por seis secretarios: Wisky en Salud, Kelly en Administración, García en Legales, Dinolfo en Recursos Humanos, Zolko en Coordinación y Giuliana Mangini (que asumió en octubre) en Modernización.

En su comunicación a sus funcionarios, en la reunión del martes, el ministro informó de su reorganización, que también comprende la creación de tres subsecretarías: la de Atención Primaria (hoy, Coordinación), a cargo de Melina Vaccari; la de Articulación de Programas y Resultados Sanitarios, que conducirá Marina Deorsola, y la de Redes de hospitales, aún sin confirmar su jefatura.