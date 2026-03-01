En Río Negro se reactiva el mercado de arenas para fracking

Por el puente de la Ruta 6 en Roca pasan gran parte de los camiones con arenas rionegrinas para el fracking en Vaca Muerta. Foto: Juan Thomes.

Tras un 2025 en el que la actividad tuvo un bajón importante a mediados de año, la provisión de arenas para fracking desde Río Negro se está recuperando por el aumento paulatino de la producción en la formación de shale.

Según se informó desde la Secretaría de Energía provincial, en los últimos meses se observó una reactivación en el traslado y movimiento de arenas silíceas.

Esta afirmación también se puede corroborar en la zona del puente de Paso Córdoba, paso casi obligado para la mayoría de los camiones que trasladan el material a través de la Ruta 6, que une el Alto Valle con la región sur rionegrina. Allí llegaron a pasar, durante la caída de la actividad del año pasado, solo unos 30 camiones por día, cuando en períodos normales esa cantidad era diez veces superior.

Ahora el paso de camiones es frecuente y se proyecta un aumento de la actividad.

Las empresas que retomaron sus tareas son Prosil SA, Aluvional (firma propiedad de Vista Energy), Transporte Rada Tilly y Arenas Locales (ALSA), en su planta de tratamiento del Parque Industrial II de Roca. También se registró movimiento, aunque en menor medida, por parte de Mineiro SRL, según informaron fuentes del área de Energía.

De acuerdo a lo indicado, estas empresas solicitaron guías y están moviendo material.

La caída en el uso de las arenas silíceas de Río Negro en el fracking de Vaca Muerta tuvo una de sus causas en que varias empresas profundizaron la utilización de mineral proveniente de Entre Ríos, ya que estudios realizados en la formación neuquina mostraron un mayor horizonte de productividad con el material de la Mesopotamia.

El propio CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, lo afirmó cuando reveló el cambio de estrategia de la compañía estatal.

Otras empresas siguieron utilizando las arenas rionegrinas e incluso algunas recurrieron a un blend. Tras un incremento paulatino durante este año, se espera que en 2027 se produzca un despegue de la actividad extractiva que impactaría directamente en el mercado de las arenas.