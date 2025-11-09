En Río Negro, un ministro de regreso, una vacante que continúa y la inclusión chubutense en Salud

El gobernador Weretilneck llega a la escuela para votar, con su pareja y extitular de Energía, Andrea Confini. Foto: Florencia Salto.

No habrá -por ahora- cambios en el gabinete. El gobernador Alberto Weretilneck evitará movimientos que aparezcan vinculados con la derrota electoral de octubre. Los retoques pensados quedan demorados.

Existen igualmente reacomodamientos y, entre ellos, la incorporación de una chubutense a Salud para la organización y la gestión sanitaria, convocada por el secretario coordinador, Sergio Wisky. La ingeniera biomédica Giuliana Mangini asumió en Modernización de la cartera sanitaria.

El barilochense Muenna regresa esta semana a la conducción del Desarrollo Humano. Foto Archivo.

Esta semana, en Bariloche, Weretilneck lanzó una enfática negativa cuando se lo consultó por modificaciones en su gabinete. Machacó su rechazo con vincularlo al resultado electoral. “No habrá, no consideramos que se haya plebiscitado la gestión”, remarcó.

Horas después, el mandatario mantuvo la desmentida, pero también se abrió a eventuales y futuras modificaciones si fueran necesarias. Ahí radica su evaluación, que ocurrirá en el inicio del año próximo.

Mientras tanto, esta semana, Juan Pablo Muena regresará a la titularidad de Desarrollo Humano, tras su renuncia en septiembre para presentarse como candidato a Diputado Nacional. El decreto N° 965 indicó que esa cartera quedaba a cargo del ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, hasta este lunes 10 de noviembre.

Por su parte, otra integrante de la última lista de Juntos, Andrea Confini, no reasumirá formalmente en Energía. Eso no ocurrirá por su reciente designación en el directorio de YPF.

La cipoleña no volverá por su cargo de directora en la petrolera como representante de Río Negro. Este mandato provincial se extiende por seis meses, y la integración en YPF es claramente incompatible con la función en Energía porque la petrolera es operadora en el territorio rionegrino.

La cipoleña Andrea Confini no volverá -por ahora- a Energía, pues es directora de YPF y existe incompatibilidad. Foto: Marcelo Ochoa.

La revelación de la elección de Confini se evidenció con el decreto N° 964, publicado el jueves, donde se indica que el “despacho” de Energía seguirá bajo la atención de otros ministros, incluso se libera al jefe de Gobierno (N/R: el ministro Fabian Gatti estaría de vacaciones) y se transfiere esa tarea al de Modernización, Milton Dumrauf.

Weretilneck negó cambios de gabinete en Bariloche y argumentó que “la gestión no fue plebiscitada”. Los retoques pensados quedan demorados.

Ese trámite presupone que la cipoleña no reasumirá, ni tampoco se designaría un reemplazo. El mandato en el directorio de YPF finalizará en marzo y, evidentemente, la secretaría de Energía seguirá vacante a la espera de la vuelta de Confini.

En julio, Salud afrontó “un ajuste de gestión” por parte del ministro Demetrio Thalasselis y, entre otros lugares, los desplazamientos alcanzaron a Modernización, con la salida de Ivana Fontana por cuestionamientos en las demoras de las transformaciones.

Sergio Wisky, secretario de Coordinación en Salud, sumó a la chubutense Giuliana Mangini al equipo de Salud. Foto Archivo

Simultáneamente, Wisky -que venía del gobierno de Chubut de conducir la cartera sanitaria y la obra social- se incorporó al gabinete de Salud y Thalasselis le ubicó como “virtual viceministro” cuando lo presentó con un rol «transversal».

En las últimas semanas, el exdiputado sumó a Guliana Mangini, quien lo acompañó en sus acciones sanitarias chubutenses, y fue designada como secretaria de Modernización e Informatización. Se nombró, además, como subsecretario a Gustavo Andrés Franchello, que fue director de Desarrollo Informático del Ipross.

En Chubut, Mangini proponía “implementar nuevas formas de organización y gestión”, a través del “método Lean Healthcare, que es una filosofía nueva que busca hacer más eficiente el sistema de salud, tratando de optimizar procesos que utilizan más recursos de los necesarios”. Lineamientos de acción que, seguramente, buscará aplicar en Río Negro.

Wisky explicó que Mangini «vino para aportar al ordenamiento y funcionamiento del sistema de nombramientos y compras, con seguimiento de los circuitos y avanzar en la digitalización». También avanzar en la definición de «un manual de procedimiento para mejorar los tiempos».

El funcionario explicó que la flamante funcionaria «está haciendo los diagnósticos para empezar a empujar y, además, hay un muy buen equipo adentro”. Explicó «la necesidad de modernizar el proceso; porque si no, habrá sistema digital que mejore la gestión. Por eso, hay que trabajar en paralelo para que ambas cosas sucedan.