Weretilneck, las felicitaciones a Diego Santilli y un enlace directo con Casa Rosada

Las felicitaciones públicas del gobernador Alberto Weretilneck al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, expresan mucho más que un gesto institucional, pues el rionegrino se garantizó un enlace inmejorable con la Nación con ese nombramiento.

Existe un largo vínculo político y personal entre ellos. El rionegrino siempre encontró un válido interlocutor en el porteño cuando ambos coincidieron en ámbitos políticos y sociales, en especial en ocasión de la presidencia de Mauricio Macri. Weretilneck era gobernador y Santilli vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires. Esa relación se afirmó en el Congreso, a partir del 2019, cuando el rionegrino asumió como senador y el porteño lo hizo como diputado.

El andar y la predisposición de Guillermo Francos fueron valorados por el mandatario, aunque, con los meses, advirtió que los compromisos del funcionario se diluían frente a las negativas de otros integrantes de la administración de Javier Milei.

Un “amigo” sabe calificarlo Weretilneck a Santilli y el aludido recayó en un ministerio de obligado pase de las autorizaciones financieras para las provincias. Por caso, Río Negro prevé renovar instrumentos para el año próximo -como descubiertos bancarios y Letras del Tesoro- que requerirán en diciembre de avales de ese ministerio para después recaer en Economía o el Banco Central.

El visado de Interior alcanza también a los programas de financiamiento internacionales, como ocurrió con los proyectos de Río Negro enmarcados en el préstamo por 140 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En las redes, Weretilneck celebró el arribo de Santilli, permitiéndose una manifestación no habitual. Prometió “acompañamiento y colaboración para fortalecer el trabajo conjunto entre Nación y las provincias. La construcción de consensos y el diálogo federal son el camino para seguir impulsando el desarrollo de la Argentina”, remarcó.

En febrero, el ahora ministro estuvo en Viedma y se cruzó con Weretilneck en ocasión de la carrera de Turismo Carretera. Ocurre que Nicador Santilli, el hijo del ahora ministro y la periodista Nancy Pazos, compite en TC Pista y participó de la fecha inicial en el autódromo viedmense.